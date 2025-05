Previsioni Meteo Italia – Maltempo fuori stagione: pioggia, grandine e vento forte

Tempo di lettura: ~3 min

Previsioni Meteo Italia – Maltempo fuori stagione con pioggia, grandine e vento forte. L’estate meteorologica può attendere

Roma, 22 maggio 2025 – L’estate meteorologica è ormai alle porte, ma sull’Italia domina ancora un clima instabile e insolitamente fresco per il periodo. Una dinamica atmosferica di stampo nordico sta infatti condizionando l’ultima parte di maggio, con un nuovo peggioramento in arrivo che colpirà già dalle prossime ore, in particolare tra giovedì e venerdì.

A determinare questo scenario è la presenza di un vasto anticiclone sull’Atlantico, esteso dalle Azzorre fino alla Groenlandia. Questa configurazione blocca le correnti atlantiche e favorisce la discesa di aria fredda artica verso l’Europa centrale e meridionale. Il nuovo impulso freddo si dirigerà verso il Mare del Nord e la Scandinavia, determinando un marcato calo termico sul Nord Europa e attivando un profondo ciclone sul Mar Baltico. Questo vortice richiamerà aria fredda anche verso la Francia e infine sul Mediterraneo centrale, dove si formerà un secondo nucleo depressionario in prossimità dell’Italia settentrionale.

Il risultato sarà un intenso fronte perturbato che porterà maltempo diffuso con piogge, temporali anche violenti, grandinate e raffiche di vento.

Previsioni per giovedì 23 maggio

Nord Italia: tempo molto instabile o perturbato con rovesci e temporali diffusi, localmente intensi e accompagnati da grandinate e colpi di vento. Fenomeni meno presenti su Piemonte occidentale e parte dell’Emilia Romagna. Neve attesa sulle Alpi anche al di sotto dei duemila metri, un evento raro a fine maggio.

Centro Italia: peggioramento marcato sull’Alta Toscana già dalla mattinata, con estensione dei fenomeni a Umbria e Marche tra il pomeriggio e la sera. Lazio e Abruzzo interessati da variabilità ma con fenomeni deboli e isolati.

Sud Italia: tempo ancora soleggiato salvo un aumento della nuvolosità sulla Sardegna e in Campania, soprattutto in serata. Non si prevedono fenomeni significativi.

Temperature in diminuzione sensibile al Nord, stazionarie altrove. Venti forti di provenienza sudoccidentale. Mari molto mossi nei settori centro-settentrionali.

Previsioni per venerdì 24 maggio

Nord Italia: mattinata stabile con ampie schiarite, residua instabilità tra Emilia Romagna e Triveneto. Nel pomeriggio possibili rovesci e temporali localizzati su Appennino settentrionale e zone alpine e prealpine orientali, con estensione alle pianure limitrofe.

Centro Italia: prevalenza di tempo variabile con ampie aperture sui versanti tirrenici. Instabilità più marcata lungo l’Adriatico e sulle aree interne appenniniche, dove potranno verificarsi rovesci e locali temporali.

Sud Italia: residue piogge al mattino sulla Campania in rapido miglioramento. Altrove nubi sparse e schiarite, con possibili brevi rovesci su Molise e zone interne.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo. Venti da nord moderati. Mari generalmente mossi.

Analisi e tendenza

Il quadro meteorologico si conferma anomalo per la seconda metà di maggio. L’assenza dell’anticiclone africano e la persistente discesa di correnti fredde dal Nord Europa mantengono l’Italia sotto l’influsso di condizioni tipiche dell’autunno inoltrato. L’instabilità continuerà anche nei giorni successivi, alternando brevi fasi più miti a nuovi episodi perturbati. Le temperature si manterranno inferiori alla media stagionale, in particolare al Centro-Nord.

Conclusione

Il mese di maggio si chiude con un clima decisamente instabile e con frequenti episodi di maltempo. L’ingresso dell’estate meteorologica non sarà accompagnato da un miglioramento stabile e duraturo. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti quotidiani dei bollettini ufficiali e di prestare attenzione alle allerte meteo locali per eventuali criticità legate a piogge intense, grandine o vento forte.

