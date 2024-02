Previsioni Meteo: l'anticiclone San Valentino annuncia la Primavera anticipata sotto il segno dell'amore e del bel tempo

Previsioni Meteo: l'anticiclone Valentino annuncia la Primavera anticipata. Sotto il segno dell'amore e del bel tempo: l'Italia saluta il maltempo e si prepara a giorni soleggiati_

Dopo le recenti giornate di festa, caratterizzate da un tempo da dimenticare sotto la grigia ala del vortice Pulcinella, l'Italia è pronta a respirare un'aria diversa. Con il Carnevale ormai alle spalle, gli abiti invernali potrebbero presto lasciare posto a quelli più leggeri. Ecco l'Anticiclone di San Valentino, che bussa alle porte del nostro Paese promettendo un clima da vero inizio di primavera.

Il weekend di Carnevale ha avuto il suo epilogo metereologico, e con l'inizio della nuova settimana, il cielo si prepara a mutare i suoi colori. Sebbene il ciclone Pulcinella non abbia ancora esaurito la sua energia, portando piogge residue soprattutto al Sud, il suo rapido spostamento verso est segna l'inizio di un miglioramento che partirà dalle regioni settentrionali.

Le attenzioni sono tutte rivolte verso l'Anticiclone africano, ribattezzato per l'occasione "Anticiclone di San Valentino". Questo fenomeno meteorologico, estendendo i suoi effetti dal cuore del deserto del Sahara fino al Mediterraneo, garantirà condizioni atmosferiche più stabili. Non solo il Sole farà capolino in tutte le regioni, ma ci aspettano anche temperature che osano sfidare le medie stagionali.

San Valentino, oltre a festeggiare gli innamorati, segnerà l'avvio di giorni caratterizzati da un clima più mite e temperato, con i termometri che in molte zone del Paese potranno tranquillamente superare la soglia dei 14°C, e persino avvicinarsi ai 20°C sulle Isole Maggiori. Città come Milano, Roma, Firenze, Bologna e Torino si apprestano a vivere giornate con temperature che potrebbero toccare i 15-17°C.

Questo rialzo termico, però, avrà un contraltare durante le ore notturne, specialmente al Nord, dove le temperature potrebbero avvicinarsi allo zero nelle aree pianeggianti. La Valle Padana potrebbe quindi svegliarsi con la nebbia, un piccolo prezzo da pagare per giornate di tanto sole.

Ma quanto durerà questa pausa primaverile? Gli esperti metereologi, tra cui Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, sono al lavoro per rispondere a questa domanda. Se le previsioni si confermeranno, già dal 16 febbraio potremmo assistere a un lieve indebolimento dell'Anticiclone, con un possibile ritorno di nuvolosità e instabilità nel weekend, in particolare nelle regioni nord-occidentali e centrali.

Mentre la situazione è ancora in evoluzione e le certezze non sono a portata di mano, l'invito è quello di godersi quest'anticipo di primavera, ma con un occhio sempre attento agli aggiornamenti. La meteorologia, come la vita, è piena di sorprese e cambiamenti repentini. Nel frattempo, prepariamo gli ombrelli a riposare e gli occhiali da sole a fare gli straordinari. (iLMeteo)





