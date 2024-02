Previsioni meteo: piogge e neve in arrivo con vortici ciclonici - I dettagli

All'orizzonte si profilano giornate burrascose per l'Italia, un netto contrasto con la quiete degli ultimi tempi. Un'imminente svolta meteorologica si avvicina, con vortici ciclonici pronti a disegnare nuovamente il cielo con le loro precipitazioni e mantelli nevosi.

Il sipario si apre Lunedì 19: un primo vortice farà il suo ingresso, portando piogge a lambire il Nordest, in una danza che si estenderà lentamente anche al Centro. Nuvole capricciose faranno capolino tra Nordovest e Sud, in un intrigante balletto atmosferico che anticipa evoluzioni future.

Il racconto prosegue Martedì 20, con le piogge che si faranno protagoniste soprattutto nel Centro, per poi sfiorare delicatamente alcune zone del Sud nel corso della giornata. Sul palcoscenico degli Appennini, un bianco velo inizierà a posarsi dai 1300 metri in su. Al Nord, Toscana e Sardegna, invece, si apriranno le tende a uno scenario più luminoso e soleggiato.

Mercoledì 21 ci troverà fronteggiare una persistente instabilità al Sud, con precipitazioni sparse e qualche accenno di temporale. Altrove in Italia, la quiete dopo la tempesta, con sereno a far da padrone.

Ma attenzione: Giovedì 22 il sipario si chiude bruscamente. Un altro vortice, più vigoroso, arriva a rimescolare la scena meteorologica soprattutto sui rilievi del Nord e nel Nordovest, inaugurando una fase di marcato peggioramento che si protrarrà fino a Venerdì 23 e per l'intero fine settimana.

In questa fase, si abbasserà anche il termometro, regalando agli appassionati di montagna una nuova copiosa nevicata sulle Alpi e lungo gli Appennini.

Per tutti gli aggiornamenti e le evoluzioni di questo scenario, resteremo in prima linea. Non perdete i prossimi bullettini e tenetevi pronti a riscoprire il fascino del tempo capriccioso! (iLMeteo)

In aggiornamento