Previsioni meteo. Previsto 'Big Snow' in Italia: freddo, neve e un possibile ciclone

Temperature in Picchiata, Neve in Pianura e un Ciclone Minaccioso: Tutte le Previsioni Meteo per i Prossimi Giorni

La prossima settimana si preannuncia fredda e altamente dinamica, con la prospettiva di un autentico "big snow" che potrebbe colpire già a partire da lunedì 4 dicembre, persino nelle aree pianeggianti! Successivamente, le condizioni atmosferiche manterranno un trend freddo e instabile, e c'è persino la possibilità di un ciclone potenzialmente pericoloso in vista del Ponte dell'Immacolata.

Ma procediamo passo dopo passo e esaminiamo cosa ci riserva questa prima settimana di dicembre.

Già dalla giornata di domenica 3 dicembre, dovremo fare i conti con una netta discesa delle temperature, grazie all'arrivo di masse d'aria gelida provenienti dal Nord Europa. Tuttavia, la nostra attenzione si sposta verso i giorni successivi, quando una perturbazione fredda proveniente dall'Atlantico, guidata da un ciclone sulle Isole Britanniche, colpirà il nostro Paese, portando intense precipitazioni, possibilmente anche sotto forma di nubifragi e accompagnate da forti raffiche di vento.

Diamo una particolare attenzione al pomeriggio di oggi, lunedì 4 dicembre: a causa delle basse temperature, il rischio di neve si estende fino alle pianure delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale (con possibilità di fiocchi anche a Torino e Milano) e a quote molto basse persino in Liguria.

Martedì 5 dicembre, il peggioramento si estenderà al Centro-Sud: a causa dei contrasti tra diverse masse d'aria (con mari ancora relativamente caldi), potrebbero verificarsi nubifragi, con il rischio di allagamenti locali, specialmente sul versante tirrenico. Nel Nord-Ovest, sono previste ulteriori nevicate prima di un rapido miglioramento: le temperature scenderanno vertiginosamente, con valori ben al di sotto dello zero durante la notte e le prime ore del mattino.

A partire dal mercoledì 6 dicembre, si prevede un temporaneo aumento dell'alta pressione, portando maggiore stabilità atmosferica, anche se in un contesto climatico generalmente freddo su tutto il territorio italiano, con temperature al di sotto delle medie stagionali.

Considerando la distanza temporale, le incertezze crescono per il periodo immediatamente successivo: sembra tuttavia probabile un nuovo forte peggioramento nel lungo Ponte dell'Immacolata, quando un minaccioso ciclone potrebbe colpire il Mediterraneo, causando un pericoloso maltempo e abbondanti nevicate. (iLMeteo)

In aggiornamento.