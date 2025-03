Previsioni Meteo: settimana al via con Freddo, Pioggia e Neve. Poi la svolta! I dettagli completi

Previsioni meteo Italia aprile 2025: freddo, pioggia e neve in arrivo, poi svolta nel weekend

La settimana che apre il mese di aprile si preannuncia turbolenta sul fronte meteorologico. L’interazione tra una massa d’aria fredda di origine artica in discesa verso il bacino del Mediterraneo e un vortice ciclonico attivo a sud dell’Italia darà vita a una fase instabile, con piogge, temporali e neve anche a bassa quota.

Dopo una parentesi più stabile tra giovedì e venerdì, nuovi scenari freddi potrebbero profilarsi dal weekend con l'arrivo di un impulso dalla Scandinavia (ancora da confermare).

Lunedì 31 marzo: calo termico e fenomeni intensi

Nord: tempo variabile, con piovaschi sparsi, localmente temporaleschi tra basso Veneto ed Emilia Romagna. Neve sull’Appennino emiliano tra i 1200 e i 1400 metri. Residuo nevischio sui settori alpini di confine.

Centro: instabilità marcata tra medio Adriatico e Lazio, con temporali e grandinate. Neve in Appennino in calo fino a 1000 metri in serata. Migliore la situazione in Toscana.

Sud peggiora dal mattino su Molise, Campania e Puglia, poi anche su Calabria e Sicilia. Temporali intensi e possibilità di grandinate. Temperature in deciso calo e venti nord-orientali forti. Mari molto mossi.

Allerta Gialla della Protezione Civile per oggi, lunedì 31 marzo

Rischio idraulico: Abruzzo (Bacino del Pescara), Emilia Romagna (Pianura modenese), Calabria (versanti jonici e tirrenici).

Rischio temporali: Calabria, Abruzzo, Sicilia (area tirrenica ed Eolie), Marche.

Rischio idrogeologico: Calabria, Abruzzo, Sicilia (versanti tirrenici ed Eolie).

Martedì 1 aprile: ancora maltempo, calano le quote neve

Nord: nuvolosità irregolare tra Piemonte occidentale ed Emilia, con deboli precipitazioni, nevose dai 1000 metri sulle Alpi e dagli 800 metri in Appennino. Più stabile altrove.

Centro: maltempo sull’Adriatico e Appennino, con piogge, temporali e neve oltre i 1200 metri. Variabilità sulle tirreniche.

Sud: tempo molto instabile, con rovesci, temporali e grandinate. Neve sui rilievi oltre i 1200 metri. Temperature in ulteriore calo. Venti tesi e mari ancora agitati.

Mercoledì 2 aprile: parziale attenuazione ma ancora instabilità

Nord: cieli nuvolosi, ma con scarsi fenomeni. Ampie schiarite sul Nord-Est.

Centro: giornata con variabilità, in particolare nel pomeriggio quando torneranno temporali e grandinate, soprattutto lungo l’Appennino.

Sud: instabilità pomeridiana con rovesci intermittenti e possibili grandinate. Temperature in leggero aumento ma ancora venti nordici sostenuti.

Giovedì 3 e venerdì 4 aprile: torna l’alta pressione, ma attenzione al weekend

Tra giovedì e venerdì si intravede una breve tregua anticiclonica: le condizioni meteo miglioreranno su gran parte del Centro-Nord, dove prevarranno sole e clima più mite. Tuttavia, al Sud persistono locali temporali, specie nelle ore centrali della giornata. Le temperature torneranno a salire, soprattutto nei valori massimi.

Possibile ritorno del freddo nel weekend?

Le prime proiezioni mostrano una possibile discesa fredda dalla Scandinavia nel corso del fine settimana, che potrebbe riportare instabilità e un nuovo calo termico. Si tratta ancora di una tendenza da confermare, ma resta alta l’attenzione da parte dei meteorologi.