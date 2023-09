Previsioni Meteo: temporali al nord e grandine, caldo persistente al sud. I dettagli

Prossime ore, tornano i temporali su queste regioni, attenzione anche alla grandine forti temporali al nord; 35°c al sud

L'anticiclone africano non è più l'unico protagonista nel panorama meteorologico italiano. Nonostante la sua presenza si ancora ben evidente, masse d'aria umida ed instabile di origine oceanica, riescono a fare breccia all'interno dell'alta pressione dando luogo così ad un contesto meteo instabile con piogge, temporali e locali grandinate.

Ma quali saranno le regioni più a rischio nelle prossime ore?

La nostra attenzione si concentra su alcune regioni del Nord in quanto è proprio su questa fetta d'Italia dove l'alta pressione mostrerà le sue maggiori debolezze e dove, gioco forza, ne approfitteranno le correnti oceaniche.

Già dal mattino infatti registreremo un'evidente nuvolosità a carico soprattutto delle regioni di Nordovest e sui comparti alpini centro-occidentali. Qui si attiveranno le prime piogge sparse anche sotto forma di rovescio che non solo si faranno via via sempre più diffuse con il passare delle ore, ma che tenderanno a muovere il loro raggio d'azione verso levante.

Nel corso del pomeriggio infatti, la parte più attiva del brutto tempo si sposterà verso le aree centro-orientali del Nord dove saranno comunque coinvolte soprattutto il comparto alpino, prealpino e i settori pianeggianti più settentrionali del Triveneto.

Possiamo notare chiaramente dalla mappa che vi proponiamo qui sotto, quali saranno le regioni coinvolte dalle piogge e dai temporali. Nelle aree colorate di blu scuro e di verde si potranno rilevare accumuli di poggia che oscilleranno da un minimo 5mm ad un massimo di 40mm, l'equivalente a 40 litri di pioggia per metro quadrato.

Prestare massima attenzione ai temporali che potranno risultare anche di forte intensità e dunque accompagnati da improvvise raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate.

Poco da segnalare invece per quanto riguarda il resto della Penisola dove fatta eccezione per una modesta variabilità, l'alta pressione africana continuerà a dispensare condizioni di tempo discretamente stabile e soprattutto caldo visto che le temperature caleranno di qualche grado solo al Nord segnatamente nelle aree coinvolte dal brutto tempo.

Questo improvviso peggioramento del tempo sarà comunque destinato a scemare nel corso della serata quando l'atmosfera tornerà gradualmente tranquilla a garanzia di una notte dove si potranno dormire sonni tranquilli.