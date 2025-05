Previsioni Meteo: tra alta pressione e temporali in arrivo – Le ultime novità

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Tra sole e instabilità: la settimana sarà segnata da un’altalena meteo, con temporanee incursioni temporalesche e un progressivo aumento del caldo estivo.

Previsioni meteo aggiornate in Italia: anticiclone insidiato da temporali tra martedì e giovedì, poi caldo in aumento con punte oltre i 30°C. Scopri tutti i dettagli giorno per giorno.

Martedì 27 maggio: anticiclone in difficoltà, temporali al Nord e al Centro

La giornata di martedì si preannuncia instabile su diverse aree del Paese. L’anticiclone mostrerà segni di cedimento, disturbato da un fronte giunto lunedì sera che porterà temporali sull’Alta Val Padana durante la notte, in estensione verso Emilia-Romagna entro il mattino.

Nel corso della giornata, il fronte scivolerà verso i Balcani, innescando variabilità sull’Appennino centrale. Attesi rovesci e temporali pomeridiani tra Abruzzo, Lazio e Basilicata, con possibili brevi sconfinamenti sulla costa laziale in serata.

Nel resto d’Italia prevarrà il bel tempo, ma con temperature in lieve calo rispetto al giorno precedente.

Mercoledì 28 maggio: pausa stabile, ma attenzione in serata al Nordest

Mercoledì sarà una giornata più stabile grazie alla rimonta dell’anticiclone, che garantirà tempo soleggiato su gran parte del territorio. Solo qualche nuvola pomeridiana sui rilievi appenninici, senza fenomeni significativi.

Tuttavia, in serata, una nuova perturbazione in discesa dal Nord Europa raggiungerà le Alpi, portando rovesci tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia nelle ore notturne.

Le temperature torneranno ad aumentare, con valori estivi diffusi.

Giovedì 29 maggio: variabilità al Sud, sole prevalente al Centro-Nord

Durante il giovedì, la coda del fronte in transito verso i Balcani causerà instabilità residua sull’Appennino meridionale, con rovesci localizzati al pomeriggio, soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria.

Altrove, il tempo sarà stabile e soleggiato, complice una nuova espansione dell’anticiclone dalle Azzorre. Le temperature saliranno ulteriormente, con punte di:

27/28°C in Val Padana 30°C nelle aree interne di Toscana e Lazio oltre 30°C in Sardegna , con picchi fino a 32/33°C



Venerdì 30 maggio: estate in anticipo con caldo diffuso

La settimana si concluderà con l’anticiclone in ulteriore rinforzo, pronto a garantire stabilità atmosferica su tutta la Penisola.

A parte una lieve variabilità sui rilievi appenninici, sarà il sole a dominare, mentre il caldo si intensificherà: attese temperature massime oltre i 30°C in Val Padana, zone interne del Centro Italia, Puglia e Sardegna.

Conclusione: una settimana tra scatti d’estate e scossoni temporaleschi

Il quadro meteorologico dei prossimi giorni in Italia sarà caratterizzato da un braccio di ferro tra alta pressione e impulsi instabili. Se da un lato il caldo estivo inizierà a farsi sentire con sempre più convinzione, dall’altro non mancheranno brevi incursioni temporalesche, soprattutto su rilievi e settori centro-meridionali.

Per chi ha in programma attività all’aperto, è consigliato monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo locali, in particolare nelle ore pomeridiane e nelle aree interne montuose. (3Bmeteo)

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti