Prima Sanremo: Fiorello 'Benedice', Rula contro violenza donne (Video)

Prima al 70° Sanremo: Fiorello 'Benedice', Rula contro violenza donne in testa classifica le Vibrazioni. Ferro canta Mia Martini (Video)

SANREMO 5 FEB - La 'benedizione' di don Rosario Fiorello, il pianto di Tiziano Ferro nell'omaggio a Mia Martini e l'appello di Rula Jebreal contro la violenza sulle donne hanno contrassegnato la prima serata del 70/o Festival di Sanremo. "Il sogno di una vita che si realizza", per Amadeus. Ovazione per Al Bano e Romina.

Gessica Notaro emoziona con 'La faccia e il cuore'. Show di Achille Lauro entrato in scena con un mantello poi rimasto in tutina nude look. La giuria demoscopica, composta da 300 persone, alla fine dell'esibizione dei 12 big, premia Le Vibrazioni con il brano 'Dov'è'. Seconda Elodie con 'Andromeda' e terzo Diodato con 'Fai rumore'

Clicca qui per il video della prima serata di Sanremo