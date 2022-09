In prima nazionale la presentazione della fatica letteraria di Maria Primerano

CAMINIA DI STALETTI’ (CZ), 6 AGO – Nel bellissimo scenario del Mu.Ma.K. è stato presentata, in anteprima nazionale, la fatica letteraria della scrittrice catanzarese Maria Primerano “Pergolesi Anima scurdata Opera buffa”, Helicon Edizioni.

L’evento, inserito dal Mu.Ma.K. nell’ambito della rassegna Incontri d’Autore, è stato promosso dal Club Squillace Cassiodoro (presidente Ina De Marco) del Lions Club International Distretto 108YA (governatore Francesco Accarino).

La serata, dopo i saluti della dott.ssa De Marco e gli interventi di Alessandro Tassoni (presidente della X Circoscrizione), Giacomo Mannino (amministratore della X Circoscrizione) e Giuseppe Raiola (presidente zona 23) è entrata nel vivo con l’intervista all’autrice da parte della giornalista Giusy Armone. Un pubblico numeroso ha seguito con grande interesse la presentazione di “Pergolesi Anima scurdata Opera buffa”, già vincitore del primo premio al premio letterario internazionale “La ginestra” di Firenze, del Premio letterario internazionale “Casentino” nel 2020, del Premio “Culturalmente Toscana e dintorni” a Massa Carrara, del premio Terme Gregoriane a Tivoli e del premio “Alda Merini” di Imola.

La pubblicazione ruota intorno alla figura di Giovanni Battista Pergolesi, musicista formatosi a Napoli, città che fa da sfondo alle vicende con la sua accattivante atmosfera settecentesca animata da strabilianti personaggi, in primis il curato Don Lollò e la perpetua Carmelina. Un testo brillante, cadenzato dal ritmo della tazzulella e’ café, animato da anime pezzentelle e anime scurdate, altrimenti dette capuzzelle, prese in prestito dal Cimitero delle Fontanelle in Napoli, in cui non mancano le ricette, pure rigorosamente settecentesche. Il libro è stato presentato sulle note del celeberrimo Stabat Mater del musicista jesino. Scritto durante il lockdown dello scorso anno e dall’impronta dunque molto creativa, il libro si allinea con le altre opere dell’autrice, arrivata alla sesta pubblicazione letteraria in pochi anni e vincitrice di moltissimi premi letterari, con opere catalogate in prestigiose biblioteche sparse per il mondo, dalla Sorbona a Parigi, a Denver, a Cambridge, New York, Monaco di Baviera, Francoforte, Lipsia, Vienna, Salisburgo, Monaco di Baviera e San Francisco.