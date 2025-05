PROCLAMATI I VINCITORI DEL PREMIO LETTERATURA RAGAZZI di Cento 46° edizione

Tempo di lettura: ~3 min

All’interno del seicentesco Salone di Rappresentanza CREDEM di Cento, si è tenuta la Cerimonia di Premiazione della 46° edizione del PREMIO LETTERATURA RAGAZZI di Cento.

I sei libri finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica a novembre – tre per la scuola primaria e tre per la secondaria di I grado – sono stati letti in quattro mesi dalla Giuria Popolare: un vero e proprio esercito di 13.760 ragazzi di oltre 674 scuole provenienti da tutte le regioni di Italia, e da alcune scuole all’estero (Francia e Croazia). I ragazzi hanno letto in classe i libri sotto l’attenta guida dei loro insegnanti, vero motore di questo premio, e al termine ognuno di loro ha espresso il proprio voto, decretando la graduatoria finale di questa ricca e sorprendente edizione.

LA CLASSIFICA FINALE

Di seguito la classifica finale dei libri che hanno partecipato alla 46° edizione del concorso, votati da 11.745 ragazzi, di cui 4.910 della scuola primaria e 6.835 della scuola secondaria.

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA:

1°classificato con 2.269 voti, OSCAR e IO di MARIA PARR, traduzione di Alice Tonzig, illustrazioni di Ashild Irgens, Beisler editore

2° classificato con 1.688 voti, Signor Salsiccia. Una storia di ricci, nonni e cambiamento climatico di FLAVIO SORIGA, Illustrazioni di Riccardo Atzeni, Bompiani editore

3° classificato con 953 voti, La Parabola Del Panificio Indipendente di NEIL PACKER, traduzione di Sara Saorin, Camelozampa editore

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

1° classificato con 2.455 voti, Il Ciambellano e il Lupo di SIMONA BALDELLI, illustrazioni di Francesco Chiacchio, Emonsraga edizioni



2°classificato con 2.372 voti, Il Lupo di SAŠA STANIŠIĆ, illustrazioni di Regina Kehn, traduzione di Claudia Valentini, Iperborea edizioni

3° classificato con 2.008 voti, Albero. Tavolo. Libro. di LOIS LOWRY, traduzione di Dylan Rocknroll, 21lettere edizioni

Durante la Cerimonia, sono stati premiati anche i 3 vincitori del XXI Concorso per Illustratori, a cui il Premio Letteratura Ragazzi riserva da sempre uno spazio importante all’interno della manifestazione.

VINCITORI XXI CONCORSO PER ILLUSTRATORI:

1°classificato ALESSANDRO SANNA, con le illustrazioni del libro Quando la sera La Luna ci parla, testi di Nicola Cinquetti, Lapis editore

2° classificato MASSIMILIANO TAPPARI e GEK TESSARO con le illustrazioni del libro Teresa,

testi di Nicola Cinquetti, Lapis editore

3° classificato MARIA CHIARA DI GIORGIO con le illustrazioni del libro Scintilla, testo di Nadia Terranova, Mondadori editore

Si conclude così questa 46° edizione del Festival del Premio letterario più longevo d’Italia, ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Cento, IBBY e CEPEL.

Oltre 4.000 ragazzi hanno partecipato agli incontri in programma. “L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo riscontrato in questa edizione dimostrano che la letteratura per ragazzi, se promossa con la giusta preparazione, è e rimane una grande fonte di interesse anche per i più giovani” sono state le parole della coordinatrice del Premio Elena Melloni.

Bambini e ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a 5 giorni ricchi di eventi culturali, che hanno visto al centro la celebrazione dei 25 anni di Geronimo Stilton, con ospite speciale l’autrice Elisabetta Dami. Non sono mancati incontri con importanti e noti ospiti, firmacopie con autori di libri, spettacoli, laboratori per ragazzi, proiezioni di film, mostre, letture per bambini e tanto altro.

“Come Fondazione continueremo a sostenere il Premio Letteratura Ragazzi, perché crediamo nell’importanza di avvicinare i bambini alla lettura, per sviluppare un proprio pensiero libero da adulti” ha concluso la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Raffaella Cavicchi.

Per rimanere aggiornato sulla prossima edizione del concorso visita il sito www.premioletteraturagazzi.it