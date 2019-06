Prof suicida: dolore e rabbia sui social tra chi lo conosceva “gogna mediatica”

NAPOLI, 15 GIUGNO - Dolore e rabbia. Sui social, tra chi lo conosceva, reazioni forti alla notizia del suicidio del docente di Matematica accusato di atti su studentesse. Il pensiero va alla vittima ma c'è anche chi evidenzia il momento difficile che stanno vivendo le giovani coinvolte nella vicenda. C'è chi senza mezzi termini parla di "gogna mediatica dei giornalisti. Quanto possono far male le parole. Io ho avuto l'onore ed il piacere di conoscerlo, una persona straordinaria e amorevole, un professore a cui piaceva insegnare e faceva amare la sua materia. La stampa ha cominciato a ricamarci in modo incredibile".



In un altro commento si spiega: "qualche mese fa venni a conoscenza delle voci che hanno portato nel giro di pochi giorni al suo arresto e al suicidio. Era un uomo timido, appassionato dal suo mestiere, che amava trasmettere. Chi lo ha conosciuto, intimamente sperava che fosse scagionato da quelle accuse infamanti". Una testimonianza riferisce di lui "affrettarsi nei corridoi coi suoi mucchi di fotocopie infilati tra i volumi di analisi. Avrei dovuto urlare contro la infamia orrenda che da mesi ha reso la sua vita impossibile".

Aggiornamento

Secondo quanto si è appreso, il docente di Matematica accusato di abusi nei confronti di due studentesse di un liceo, si è ucciso, sparandosi, oggi pomeriggio nella cantinola della sua abitazione, in provincia di Napoli. L'uomo, nel centro dove risiedeva, era considerato una persona riservata e frequentava poco la cittadina visto che i suoi interessi professionali erano su Napoli. Nonostante questo, il fatto ha suscitato grande sgomento tra i residenti del centro storico dove viveva. Il docente aveva due figli.

Aggiornamento

"Che brutta cosa, non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione". Così il direttore dell'ufficio scolastico regionale della Campania, Luisa Franzese, in merito al suicidio del docente di Matematica di un noto liceo napoletano accusato di aver compiuto atti sessuali nei confronti di due studentesse.