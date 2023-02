Profumo unisex si o no? Vantaggi e svantaggi

Considerato inizialmente un profumo per una particolare nicchia di clienti, il profumo unisex, negli anni, ha invertito la rotta sul mercato, diventando sempre più richiesta da una grande fetta dei consumatori. In questo articolo analizzeremo i pro e i contro della scelta di un profumo unisex.

Vantaggi del profumo unisex

I primi profumi unisex erano utilizzati alla corte francese al solo scopo di coprire i vari odori: con l'evolversi della profumeria si sono raggiunte fragranze le cui note variano a seconda del tipo di pelle: per questo motivo lo stesso profumo può sviluppare note dolci su una persona, e nello stesso momento note verdi su un'altra.

Uno dei primi vantaggi è sicuramente il risparmio: in un nucleo familiare con due o più componenti, un solo profumo con più toni può essere una soluzione economicamente vantaggiosa. Sarà possibile scambiare le boccette, senza per questo dover scegliere aromi incompatibili con il nostro olfatto.

Un altro motivo per cui scegliere un profumo unisex è la possibilità di non essere etichettati sotto un genere specifico: da sempre differenziati in dolci e floreali per le donne e speziati e forti per gli uomini, negli ultimi periodi, specialmente nei giovani, è fortemente scaturita la libertà di scelta di quello che è il proprio orientamento, senza fastidiose etichette dettate dalla società. Per questo esistono fragranze che non riportano particolari accenti dolci o forti; vengono utilizzati aromi boschivi come il pino, o freschi come la menta. Molto apprezzati sicuramente i fruttati, con particolare risalto degli agrumati.

Da non sottovalutare anche la versatilità: non servono decine di profumi da abbinare a seconda dell'occasione, basta un solo tipo da utilizzare sia in uscite importanti sia per una giornata in ufficio. Questo non sarebbe possibile se i profumi fossero distinti in categorie.

Per quanto il profumo sia un regalo piuttosto personale, scegliere di donarne uno unisex è un'ottima soluzione, soprattutto se non si conoscono i gusti dell'altra persona: in questo modo non si rischia di commettere un errore.

Svantaggi di un profumo unisex

Nonostante sia particolarmente complicato trovare lati negativi nella scelta di un profumo unisex, il punto su cui bisogna soffermarsi è la qualità: esistono numerose formule, economiche, disponibili sui banconi dei supermercati. Si punta più su una differenziazione del package che non su una variazione delle fragranze, infatti i toni sono soprattutto leggeri e freschi, per cui a lungo andare si rischia di scadere nella monotonia e, a meno che una persona non sia particolarmente legata ad un profumo in particolare, è piacevole cambiare aromi nel corso del tempo, anche in base alle proprie emozioni.

Per questo è consigliabile scegliere profumi di alta qualità, con note più ricche, tra cui la linea La Sultane de Saba dalle note che riportano al mondo orientale ( come spezie, vaniglia, patchouli), con un particolare riferimento al profumo unisex La Sultane de Saba Voyage en Orient, con note leggermente più decise e legnose, riconducibili al sandalo e all'ambra e con la fragranza verde del muschio.