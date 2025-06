Progetto AlbatroSS: meno due giorni alla Coppa del Mondo ad Alghero

Tempo di lettura: ~2 min

I momenti più emozionanti che fanno accapponare la pelle di tifosi e curiosi sono quelli della partenza e dell’arrivo.

In quei frangenti i campioni del nuoto paralimpico in acque libere mostrano con le loro suggestive smorfie, tensioni e appagamenti personali; ma soprattutto la felicità di essere a stretto contatto con acque straordinariamente abbacinanti, pennellate da artisti invisibili ma perennemente con la tavolozza in mano.

Per due anni è toccato a San Teodoro mostrare in mondovisione gli angoli più sfolgoranti de La Cinta, ma per la terza edizione della World Para Swimming Open Water Cup 2025 la straordinarietà di una natura che diversifica le sue opere d’arte è servita con professionalità e garbo dalla municipalità di Alghero che mette a disposizione dei nuotatori una porzione della spiaggia di San Giovanni.

Dominata dal maestoso capo Caccia, è a sua volta ambita per una sabbia che accarezza delicatamente i piedi dei bagnanti prima di immergersi in un fondale caleidoscopico, frutto di un patto duraturo col sole per offrire via via tonalità sempre più irresistibili.

I protagonisti, italiani e stranieri, si tufferanno in quell’eden la mattina di sabato 21 giugno 2025, e in base alla categoria di appartenenza offriranno performances per percorsi da 1,5 o 3 km.

Per sapere di tutto e di più sugli atleti in gara e su come l’Associazione paralimpica sassarese Progetto Albatross stia facendo il possibile per rendere tutto perfetto con l’intento di diffondere a macchia d’olio la diffusione del fondo, si rimanda alla conferenza stampa di venerdì 20 giugno 2025.

In quella circostanza gli operatori dell’informazione potranno subissare di domande il terzetto che anima gli intenti dell’associazione organizzatrice: a partire dal suo presidente Manolo Cattari e dai suoi più stretti compagni di ventura come la delegata regionale FINP Silvia Fioravanti e il presidente regionale FIN Danilo Russu.

Contrariamente alle precedenti comunicazioni l’incontro avrà inizio alle 9.30 e oltre ai sopracitati organizzatori interverranno anche:

Raimondo Cacciotto (Sindaco di Alghero), Graziano Porcu (presidente Fondazione Alghero), Craig Nicholson (Responsabile della World Para Swimming), Franco Riccobello (presidente FINP), Claudio Secci (Presidente CIP Sardegna).

Foto Andrea Staccioli