Progetto dell’Uniter “Comunicare Dante”in occasione dell’anniversario della morte del Sommo Poeta

L’Uniter di Lamezia Terme ha promosso un progetto dal titolo “ Comunicare Dante” in occasione dell’istituzionalizzazione dell’ anniversario della morte di Dante Alighieri, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 a Ravenna, forse per malaria.

L’idea risale al giornalista editorialista Paolo Di Stefano, che in un articolo del Corriere della Sera del 24 aprile 2019, aveva espresso la volontà di dedicare ogni anno una giornata al Sommo Poeta in vista delle celebrazioni per i settecento anni della sua scomparsa.

A tal fine Paolo Di Stefano ha invitato i ministeri e le istituzioni, che se ne occupano, di farsi carico della richiesta, di valutarla e fissare una data sul calendario per celebrare ogni anno il Dantedì. Accolta la proposta con entusiasmo anche dagli enti danteschi e dai centri di studio ( Accademia della Crusca in primis), si è deciso che ogni anno dal 2021 il Dantedì sarà celebrato il 25 marzo.

Cogliendo questa singolare opportunità, la presidente dell’Uniter Costanza Falvo D’Urso ha deciso di riprendere le attività associative con la promozione del progetto “ Comunicare Dante”, il cui titolo è stato preso in prestito dalla Società Dante Alighieri.

«Considerato il fatto - afferma - che la pandemia, causata dal Covid -19, non accenna a diminuire e che ci accompagnerà per diversi mesi ancora costringendoci a rimanere a casa, ritengo che sia necessario riprendere i contatti associativi sia pure attraverso le piattaforme che il web ci offre, facebook e whatsapp». E così propone ai soci una iniziativa, su base volontaria, che prevede la presentazione di un elaborato su Dante Alighieri per far capire e conoscere meglio il Divino Poeta.

I lavori saranno presentati dal 25 marzo poi e saranno pubblicati su Facebook e whatsapp e, probabilmente, in un secondo tempo, raccolti in un unico volume per ricordare questo memorabile evento. Il primo lavoro ad essere presentato on line sarà quello della presidente Costanza Falvo D’Urso. I soci, che intendono aderire al progetto, devono comunicare con una mail all’indirizzo ( c.falvodurso@gmail.com) il titolo e una breve sinossi del testo realizzato. In seguito, in base alle adesioni, sarà steso un documento per calendarizzare i lavori.

Lina Latelli Nucifero

Foto: Costanza Falvo D’Urso