Provincia di Cosenza, la presidente Succurro incontra alcuni ex dipendenti Simet, i dettagli

Provincia di Cosenza, la presidente Succurro incontra alcuni ex dipendenti Simet, "pronta a chiedere incontri in Prefettura e in Regione per aiutare questi lavoratori"

COSENZA 03 NOV. - «Sono pronta a chiedere un incontro in Prefettura ed un altro in Regione per aiutare il personale che di recente la Simet ha licenziato, rimasto senza lavoro».



Lo afferma, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che ha ricevuto una delegazione di alcuni ex dipendenti della Simet, in prevalenza dell’Alto Ionio cosentino, accompagnati dalla già senatrice Silvana Abate e dall’avvocato Susanna Cecere, del sindacato Cisal.



«A questi lavoratori – ha detto la presidente Succurro – ho assicurato il mio pieno sostegno, perché nessuno deve rimanere indietro e abbandonato, soprattutto nell’attuale periodo di gravi difficoltà derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia e degli altri beni indispensabili. È un dovere di tutte le istituzioni – conclude la presidente della Provincia di Cosenza – raccogliere le istanze di chi non ha più il lavoro e di chi vive nel precariato o in stato di disoccupazione. Oggi bisogna compiere tutti gli sforzi possibili per sostenere le persone più colpite dalla crisi».