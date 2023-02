Puglia, Mesto (UGL Salute): “Bene applicazione ccnl sanità privata Aiop Aris al San Giovanni di Dio. Sia però prerogativa di chiunque ne ha diritto”

“Il Presidio di Riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia, in provincia di Bari, ci ha comunicato, a mezzo pec, che applicherà il CCNL Aiop Aris della Sanità Privata che la nostra sigla aveva sottoscritto a Roma, presso il Ministero, l’8 ottobre del 2020. È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e che, nel caso specifico, restituisce dignità agli operatori interessati” dice Giuseppe Mesto, Segretario della UGL Salute Puglia.

“Ci siamo sempre battuti, continueremo a farlo, perché non esistano lavoratori di serie A e serie B. L’applicazione del contratto Aiop-Aris della sanità privata è una prerogativa che tutti devono rispettare. Per questo la UGL Salute continua ad essere al fianco degli operatori che ad oggi, pur continuando a prestare la loro opera con professionalità e generosità, non hanno visto riconosciuto quanto sottoscritto. La Giustizia sociale, con l’applicazione dell’accordo per chiunque ne abbia diritto, rimane per noi l’unica strada da intraprenderei” conclude il sindacalista.