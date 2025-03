Quaresima 2025: l’invito di Mons. Maniago a vivere la conversione nel cammino del Giubileo

Nel suo messaggio per la Quaresima 2025, l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Claudio Maniago, invita i fedeli a vivere questo tempo liturgico come un’opportunità per rinnovare la propria relazione con Dio e con il prossimo, inserendolo nella prospettiva del Giubileo.

Il presule sottolinea come il Giubileo sia un’occasione per rimettere ordine nella propria vita di fede, superando distrazioni e abitudini che allontanano dal Vangelo. La Quaresima, con i suoi elementi fondamentali – preghiera, elemosina e digiuno – diventa così un tempo privilegiato di conversione e di ritorno all’abbraccio misericordioso del Padre.

