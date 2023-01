Catanzaro. Quartiere Pistoia, 19 mila euro per la manutenzione del campo sportivo

CATANZARO, '05 GEN. - "Arriva un altro segnale concreto e sensibilità dell’Amministrazione guidata da Nicola Fiorita: nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha impegnato circa 19mila euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo e delle strutture annesse nel quartiere Pistoia nella periferia a sud del Capoluogo. All’inizio della legislatura, in occasione dell’annuale incontro pubblico per la commemorazione della strage di via d’Amelio in cui morì il giudice Borsellino con gli agenti della sua scorta, eravamo stati proprio in quei luoghi con il sindaco Fiorita, a pochi giorni dalla proclamazione, come primo segnale verso una zona che vive importanti difficoltà.

Abbiamo dialogato con i cittadini e ne siamo usciti con la consapevolezza di dover intervenire partendo dagli spazi di incontro e socialità, come appunto quell’impianto sportivo. Il sindaco se ne fece carico in prima persona con il consueto senso di responsabilità e la passione per la nostra comunità. Un obiettivo che oggi si concretizza con la manutenzione di un luogo simbolo per il quartiere e per gli abitanti che lo abitano quotidianamente.

E che si declina perfettamente con un’altra decisione che l’Amministrazione ha attuato nei giorni scorsi: l’approvazione di un progetto per la richiesta di finanziamento del “Sistema di videosorveglianza per il quartiere Lido”.

Una serie di azioni, dunque, che manifestano un’attenzione mai posta finora alle periferie ed alle tematiche della legalità nei quartieri ed alla sicurezza dei cittadini". Lo scrive in una nota Vincenzo Capellupo, consigliere comunale del capoluogo.