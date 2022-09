“Quello che non ho (è quel che non mi manca)”, omaggio a Fabrizio De André sabato al Comunale di Catanzaro

CATANZARO, 26 OTT. - Ultimo appuntamento con la rassegna “Edizione Straordinaria al Comunale” il terzo imperdibile spettacolo dedicato ai quarant’anni di un amatissimo disco di Fabrizio De Andrè, “L’Indiano”. Ed è così che sabato 30 ottobre – al Cine Teatro Comunale - alle 21.30 andrà in scena “Quello che non ho (è quel che non mi manca)” da un’idea di Salvatore Emilio Corea – direttore artistico della rassegna e della scuola di teatro “Enzo Corea – e di Francesco Miniaci.

Quello di sabato è l’ultimo di tre spettacoli prodotti da “Edizione straordinaria”, con la direzione artistica di Salvatore Emilio Corea (direttore organizzativo Pasquale Rogato), e arriva dopo “La Città delle Pietre” messo in scena da “I ragazzi del Teatro di MU” lo scorso 9 ottobre, e “La libertà del Terrore” alla Corte di un Re Maiale, in scena il 16 ottobre grazie agli allievi e alle allieve dei laboratori teatrali delle sedi della scuola di teatro di Pentone e Fossato Serralta.

Il 21 Luglio 1981 Fabrizio De Andrè ci regala l’album conosciuto come “L’Indiano”: quarant’anni dopo i suoi versi risuonano sempre più attuali, e la Compagnia del Teatro di MU li tira fuori dall’archivio e li fa rivivere sul palcoscenico del Teatro Comunale. Con “Quello che non ho (è quel che non mi manca)”, Salvatore Emilio Corea, Maria Carmen Mendolia, e i maestri di musica specializzati in jazz: Francesco Miniaci (tastiera e pianoforte), Francesco Severini (basso), Massimiliano Rogato (chitarra) e Valerio Gabriele (batteria), porteranno in scena storie senza tempo e senza confini, dalla Sardegna ai Nativi d'America, dalla prigionia alla libertà e alla fantasia, e poi Franzisca. Storie che avranno il volto e la passione degli attori: Carlotta Abronzino, Davide Colicchia, Gaetano Pensabene, Giorgia Longo, Giorgia Pietramala, Giorgia Procopio, Laura Zinni, Ludovica Romani, Nairi Montesano, Sofia Trovato, Valentina Mazzei.

Tra musica e teatro, un concerto di emozioni da non perdere. Quattro musicisti due voci e tanti attori per passare una serata con il più amato cantautore del secolo scorso. Appuntamento, quindi, sabato 30 ottobre ore 21.30. Prenota il tuo biglietto allo 0961/741241 o al 329/7360787 - 389/9262089.