Questura di Catanzaro: la celebrazione del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.. Stamani, come in tutte le città, anche la Questura di Catanzaro ha celebrato 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Alle ore 9:30, il Questore di Catanzaro dott. Maurizio Agricola e il Prefetto dott. Enrico Ricci, hanno deposto una corona di alloro, a nome del Capo della Polizia Capo della Polizia, alla lapide collocata presso il Centro Polifunzionale della P.S., in ricordo dei caduti della Polizia di Stato.

Un momento di commosso raccoglimento sulle note del silenzio suonate dal trombettista della Questura, con la benedizione del Cappellano della Questura, don Alessandro Nicastro.

Un sincero ricordo per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno sacrificato la loro vita per garantire il diritto alla sicurezza di tutti nel credo dei valori della democrazia e libertà.

A seguire, nella cornice del suggestivo Teatro Grandinetti in Lamezia Terme, si è svolta la cerimonia celebrativa alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro e delle massime autorità istituzionali.

Una platea gremita e, tanta la presenza dei ragazzi delle scuole, in particolare degli Istituti Comprensivi “Ardito Don Bosco” e “Perri Pitagora” di Lamezia Terme.

Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia di Stato, è intervenuto il Questore di Catanzaro con un discorso che ha abbracciato l’ampia sfera dell’impegno della Polizia di Stato nel territorio provinciale, nelle attività di prevenzione e repressione verso tutte le forme di criminalità diffusa e, soprattutto organizzata, fornendo una sintesi dei risultati conseguiti nel decorso anno. In tale direzione è fondamentale proseguire serratamente le azioni di contrasto in forte strategia di collaborazione interistituzionale, come è fondamentale che tutta la sana società civile partecipi, ciascuno nel suo piccolo, a sviluppare sempre più la cultura della legalità in ogni campo, a partire dalle giovani generazioni.

E proprio ai giovani, il Questore di Catanzaro, ha rivolto una particolare esortazione citando

Oscar Wilde che diceva che il progresso è il farsi storia delle utopie, una cartina geografica che non ha un luogo indicato come Utopia non merita di essere scrutata, ma non dimenticate mai di mettere al centro il fattore umano che dà il senso a tutte le cose! Questo per dirvi, ha proseguito il Questore, “prendetevi cura del vostro presente ed amate il vostro futuro, Sappiate sognare e fatelo in grande!”

Dopo la premiazione di cinque ragazzi delle scuole presenti, che hanno dato lettura dei loro elaborati dimostrando grande maturità e ricchezza di valori, la cerimonia è proseguita con la premiazione dei poliziotti distintisi per merito.

La celebrazione si è conclusa con un intervento del Sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro e con l’esecuzione di un brano musicale a cura dell’orchestra musicale degli alunni

dell’Istituto Comprensivo “Ardito Don Bosco”

Sul corso Numistrano sono stati allestiti stand dove le diverse Specialità della Polizia di Stato hanno accolto cittadini e ragazzi, con dimostrazioni e in un aperto dialogo.

Anche questi momenti servono per suggellare il primario obiettivo della Polizia di Stato: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto “Esserci Sempre”.