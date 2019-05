Quota 100: quasi 130 mila le domande, 45 mila da under 63

ROMA, 9 MAGIO - Sono quasi 130 mila per l'esattezza 129.758 le domande presentate per accedere per accedere alla pensione anticipata con la cosiddetta Quota 100. Lo comunica l'Inps sulla base dei dati aggiornati a ieri pomeriggio. In particolare 45.301 domande sono arrivate da persone con un età inferiore ai 63 anni, 58.582 da persone tra i 63 ed i 65 anni e 25.875 da persone con oltre 65 anni. Gli uomini sono 95.885.