Quota 100: Ue stima 1 assunto ogni 3 pensionati; 1 a 1 ottimistico

BRUXELLES, 7 FEBBRAIO - L'effetto di sostituzione di '1 a 1' grazie a 'quota 100' annunciato dal governo, ovvero un nuovo assunto per ogni nuovo pensionato, e' eccessivamente ottimistico. Lo dicono fonti di Bruxelles dopo la presentazione delle previsioni d'inverno della Commissione. La Commissione, basandosi su stime giudicate piu' credibili, come uno studio dell'autunno di Banca d'Italia, ha calcolato un effetto di sostituzione inferiore a 1, che potrebbe oscillare tra lo 0,1 e lo 0,3. In altre parole, nello scenario migliore quota 100 permetterebbe un assunto ogni tre nuovi pensionati. Nello scenario peggiore, invece, ci sarebbe un solo assunto ogni dieci nuovi pensionati.