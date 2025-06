Rapina a Lacchiarella, furgoni in fiamme per coprire la fuga

Tempo di lettura: ~2 min

Rapina notturna in deposito merci a Lacchiarella: furgone incendiato per bloccare la fuga, ingente bottino tecnologico

MILANO – 3 giugno 2025 – Una rapina spettacolare e ben organizzata è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì nel comune di Lacchiarella, in provincia di Milano. L’obiettivo dei malviventi è stato un deposito logistico situato in via Cascina Nuova, noto come Milano Logistic Center, dove è custodito materiale informatico e multimediale di alto valore.

Intorno alle ore 3:20, un commando ha fatto irruzione nel sito logistico. Per garantirsi la fuga, i rapinatori hanno cosparso la strada di chiodi e appiccato incendi a sei veicoli, creando caos e ostacolando l’arrivo delle forze dell’ordine. Le fiamme hanno coinvolto due tir, due furgoni e due autovetture, dislocati tra via Cascina Nuova e via Stazione di Villamaggiore, frazione della stessa Lacchiarella.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Tra i mezzi danneggiati anche un’autopompa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano e una pattuglia dell’Arma, rimasti bloccati dai chiodi dispersi sull’asfalto.

Il bilancio fortunatamente non registra feriti gravi: il personale del 118 ha valutato tre persone per leggere contusioni e lievi problemi respiratori dovuti all’inalazione di fumo, ma nessuno ha necessitato di ricovero.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il bottino è costituito da un notevole quantitativo di apparecchiature informatiche e multimediali, il cui valore è ancora in fase di stima.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Milano, con il supporto della Compagnia di Abbiategrasso. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza presenti nella vasta area recintata del centro logistico. Non si esclude che si tratti di un colpo su commissione, data l’evidente preparazione e la tipologia del materiale sottratto.