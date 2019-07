Rapina donna dell'auto e la trascina sull'asfalto, arrestato

OLGIATE OLONA (VA), 29 LUGIO - Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver rapinato una donna dell'auto e averla trascinata per diversi metri sull'asfalto, prima di fuggire, ieri notte a Olgiate Olona (Varese). La proprietaria dell'auto, una 35 enne sudamericana, sarebbe stata sorpresa dal malvivente, italiano pregiudicato, mentre apriva il cancello carraio, dopo essere scesa dalla sua Fiat Doblò lasciata con il motore acceso. Quando l'uomo si è infilato nell'abitacolo per rubare l'auto, la donna ha tentato di fermarlo, ma il rapinatore ha ingranato la marcia ed è partito. Per assicurarsi la fuga ha colpito con pugni al volto e alla testa la 35 enne, fino a farla cadere sull'asfalto. I militari, avvertiti da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, lo hanno bloccato un lungo inseguimento.