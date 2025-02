Re Iemmello trascina il Catanzaro: “Abbiamo intrapreso una strada importante” (Video)

Il Catanzaro regala spettacolo e batte il Cesena 4-2 al "Ceravolo", confermandosi una squadra in grande crescita. Una vittoria importante, arrivata al termine di una prestazione convincente, con la squadra di Vivarini che ha saputo imporsi fin dall'inizio del match. A parlare nel post-gara è il capitano e leader indiscusso Pietro Iemmello, autore di una prestazione determinante.





L'analisi del match: un Catanzaro affamato di vittoria

Pietro Iemmello: "Buonasera, oggi è stata una partita contro una squadra che all'andata ci aveva battuto. Il Cesena è una squadra tosta, lo ha dimostrato vincendo anche a Marassi contro la Sampdoria. Noi siamo stati bravi ad approcciarla nel modo giusto, portandoci avanti di due gol. Poi forse ci siamo un po' specchiati troppo, gestendo con meno intensità, ma alla fine si è vista la voglia di vincere in tutti i modi. Ci sono momenti in cui possiamo giocare e altri in cui dobbiamo essere più compatti. Se vogliamo ambire in alto, dobbiamo saper fare entrambe le cose."





Classifica marcatori e obiettivi stagionali

Con il gol segnato oggi, Iemmello si conferma sempre più in alto nella classifica marcatori. Un duello che lo vede protagonista contro giovani attaccanti emergenti. Tuttavia, l'attaccante giallorosso mette in chiaro che il focus rimane sulla squadra:

Pietro Iemmello: "Dentro lo spogliatoio sappiamo che dobbiamo affrontare partita dopo partita con l'obiettivo di vincere. Se non possiamo vincere, almeno non dobbiamo perderla. Abbiamo solo tre sconfitte finora, vogliamo restare in alto e spingere al massimo. Quest'anno abbiamo una rosa più lunga, cosa che lo scorso anno ci è mancata nel finale di stagione. Ora ci aspettano due partite fondamentali contro Frosinone e Cittadella, che diranno molto su dove possiamo arrivare."





La crescita del Catanzaro e il cambiamento dopo Bari

L'inizio di stagione dei giallorossi non è stato brillantissimo, ma la squadra sembra aver trovato la giusta quadratura:





Pietro Iemmello: "Dopo la partita di Bari è cambiato qualcosa a livello mentale. Abbiamo preso consapevolezza del nostro potenziale e ci siamo compattati. Sapevamo di dover ripartire da ciò che avevamo costruito l'anno scorso, ma ancora non lo avevamo definito bene. Dopo la gara di Modena ci siamo parlati e abbiamo deciso che la nostra strada doveva essere quella."





La rivalità con i giovani bomber e il peso dei gol

Iemmello non si fa trascinare troppo dalla lotta per la classifica marcatori, anche se la sfida con i giovani emergenti è stimolante:





Pietro Iemmello: "Non è un mio pensiero fisso, magari ci penserò nelle ultime tre o quattro partite. Per ora l'unico obiettivo è il bene del Catanzaro. Se i miei gol servono per la squadra, tanto meglio. Mi piacerebbe vedere anche i miei compagni di reparto segnare di più, so quanto sia importante per un attaccante trovare la rete."





Il momento dopo il derby e il messaggio ai tifosi

Dopo il derby contro il Cosenza, il capitano aveva lasciato intendere un certo malcontento nei confronti di alcune critiche. Oggi, Iemmello torna su quel momento, spiegando il suo punto di vista:





Pietro Iemmello: "Dopo Cosenza sono rimasto deluso, e forse lo sono ancora. Alcuni giornalisti e pseudo-tifosi hanno sparato a zero contro la squadra per 15 minuti di partita, dimenticando tre anni e mezzo di successi e sacrifici. Per me è stato un po' come un tradimento. Questo però ha dato alla squadra una carica immensa, ci ha uniti ancora di più. Dopo la Salernitana, per esempio, abbiamo dimostrato di saper gestire meglio le situazioni difficili. Il Catanzaro ha bisogno del supporto di tutti, non solo quando si vince, ma anche nei momenti difficili."





Verso il futuro con ambizione

Il Catanzaro, con questa vittoria, continua a dimostrare di poter lottare ai vertici. L'ambiente ora sembra più compatto e consapevole della propria forza. Iemmello guida la squadra con esperienza e personalità, ma sa che il percorso è ancora lungo. Le prossime sfide saranno decisive per delineare le ambizioni della squadra giallorossa.

I tifosi sognano, la squadra risponde sul campo: il Catanzaro non vuole fermarsi.