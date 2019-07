Realizzava filmini pedopornografici minorile, arrestato

FROSINONE, 3 LUGLIO - I carabinieri della Compagnia di Anagni hanno arrestato ieri un 67enne per pornografia minorile. Le indagini hanno portato a scoprire che l'uomo, residente in provincia di Frosinone, produceva filmati a carattere pedopornografico che coinvolgevano una ragazzina. La vicenda era cominciata quando lei aveva 9 anni. La segnalazione di un cittadino, che aveva notato una ragazzina all'interno di una vettura in atteggiamento sospetto, aveva fatto scattare le indagini. I carabinieri hanno svolto riscontri e perquisizioni sequestrando computer e numerosi dvd all'interno dei quali sono stati trovati i filmati. La pena prevista è la reclusione da 6 a 12 anni.