Catanzaro-Viterbese 0-0. Il recupero termina a reti bianche il commento del tecnico. Gli highlights

CATANZARO, 27 GENNAIO - Termina senza reti il recupero dell’incontro sospeso lo scorso 10 gennaio, causa nebbia, tra Catanzaro e Viterbese. Dovevano essere giocati i 38’ finali e al termine, non ostante diverse emozioni, il risultato non si è schiodato da quello iniziale. All’8’ Salandria arriva alla conclusione che trova pronto Di Gennaro ad opporsi in corner. Passa pochissimo e arriva l’azione più pericolosa del Catanzaro con la traversa di Curiale sulla punizione di Corapi. Al 13’ si registra la girata di Evacuo e una manciata di minuti dopo la punizione di Contessa, bene indirizzata alla sinistra di Daga, trova prontissimo il portiere della Viterbese a neutralizzare in presa plastica. Al 26’ un brivido in area giallorossa per un intervento scomposto di Martinelli ma non è mani e dopo una fase in cui non succede granché nel finale la gara vive un paio di sussulti. Al 43’, infatti, il Catanzaro recrimina per una trattenuta in area di Markic su Evacuo ma l’arbitro non concede la massima punizione ai padroni di casa, mentre al 45’ Baschirotto, di testa, sul corner di Urso di testa svetta su tutti ma la palla termina alta. Termina così senza reti una gara il cui risultato, sommando le due diverse frazioni, appare complessivamente giusto.

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-VITERBESE 0-0 (dal 7’ st)

CATANZARO (4-3-1-2): Di Gennaro; Garufo, Fazio, Martinelli, Contessa; Baldassin (32’ st Di Massimo sv), Corapi, Verna; Casoli; Curiale, Evacuo. A disp.: Mittica, Iannì, Cusumano, Salines, Pipicella, Urso F., Riccardi, Risolo, Cristiano, Carlini, Schimmenti. All.: Calabro.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbendè, Markic, Urso O.; Salandria, Bensaja, Palermo; Simonelli, Rossi, Murilo. A disp.: Borsellini, Bianchi, Bezziccheri, Ricci, De Santis, Menghi E., Falbo, Sibilia, Menghi M., Besea. All.: Taurino.

ARBITRO: Cudini di Fermo.

Guardalinee: Dentico-Dell’Orco.

Quarto ufficiale: Garofalo.

AMMONITI: Carlini (C), Mbendè (V) Markic (V), Corapi (C), Calabro (C), Curiale (C).

NOTE: Angoli: 10-6 per il Catanzaro. Recupero: st 2’.



