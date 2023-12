"Red Vontest" Festival Pesce e Vino a San Martino a Catanzaro: Gusto, Musica e Divertimento

Degustazioni, concorsi canori e tanto divertimento lungo il lungomare di Catanzaro

CATANZARO, 18 NOV. - Dopo la serata inaugurale di ieri, si bissa oggi in piazza Dogana con il festival degli antichi sapori "Pesce e Vino a San Martino". Dalle ore 18:30 in poi nell’area adiacente il lungomare e nelle vie limitrofe negli stand enogastronomici sarà possibile degustare le prelibatezze del mar Jonio abbinate con il pregiato vino locale delle principali cantine calabresi il tutto accompagnato da spettacoli, animazioni a tema e convegni sull’importanza del comparto pesca.

L’evento fortemente voluto dal Comune di Catanzaro – Assessorato Politiche del Mare con il sostegno del Flag Jonio2, della Regione Calabria, partner istituzionali, privati insieme alle associazioni Calidea e con la collaborazione dei ristoratori della associazione Catanzaro Vista Mare, operatori commerciali e dalla cooperativa dei pescatori del quartiere marinaro di Catanzaro rientra nel calendario delle iniziative promosse per celebrare la Bandiera Blu assegnata quest’anno al Capoluogo di Regione dalla FEE Italia.

L’Assessorato comunale alle Politiche del Mare con questo tipo di iniziative intende valorizzare il patrimonio enogastronico della città e della regione Calabria e, allo stesso tempo, il quartiere marinaro di Catanzaro grazie ad una destagionalizzazione dei flussi turistici tramite un ripensamento dell’offerta e degli eventi.

E questa sera, si terrà "Red Contest", un concorso canoro che andrà in onda su Radio Ciak ed RTC - media sponsor dell'evento -. Al "Red Contest" possono partecipare tutti da 0 a 100 anni e verranno suddivisi in categorie. I tre vincitori del "Red Contest" oltre ad aggiudicarsi dei premi avranno il privilegio di aprire la prossima edizione de "La Notte Piccante". Una giuria di esperti musicali, speaker radiofonici, maestri di musica e giornalisti decreteranno i 3 vincitori di "Red Contest" in base all'interpretazione, tecnica vocale e scena musicale. Le selezioni sono aperte a tutti coloro che vogliono "far sentire la propria voce", per partecipare è sufficiente chiamare al 391.4385728 oppure iscriversi sulla pagina facebook del festival degli antichi sapori "Pesce e Vino a San Martino" .