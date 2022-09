Reddito di cittadinanza, pagamento di gennaio il 27: tutti i dettagli sulla ricarica

ROMA, 23 GEN - Reddito di cittadinanza pagamento il 27 gennaio 2020. Poste Italiane provvederà alla ricarica della Carta RdC il 27 gennaio. L’INPS ogni mese manda gli importi del Reddito di Cittadinanza alle Poste che a loro volta li riversano sulle card RdC. Chi ha fatto domanda entro il 31 dicembre 2019 per il RdC, e ha i requisiti per ricevere il sussidio a partire dal 15 gennaio sarà convocato alle Poste Italiane per ritirare la carta RdC già caricata. Per tutti i beneficiari del sussidio è obbligatorio presentare l’Isee entro la fine di gennaio, altrimenti ci sarà una sospensione della card RdC per il mese di febbraio.

Reddito di Cittadinanza pagamento e importo

Reddito di Cittadinanza pagamento gennaio – Il pagamento del Reddito di Cittadinanza, ovvero la data della ricarica della carta RdC da parte di Poste Italianeper la mensilità è il 27 gennaio 2020. Sapere quando avviene la ricarica sulla card del sussidio è utile anche per non lasciare troppi soldi non spesi.

Una delle regole del Reddito di Cittadinanza è che l’importo non spesoviene sottratto alla mensilità successiva fino al 20% del beneficio. Fanno eccezione gli importi ricevuti come arretrati.

Si ricorda che l’importo massimo del reddito di cittadinanza è 780 euro.

Il RdC prevede inoltre “la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, a eccezione di una mensilità.”

Reddito di Cittadinanza pagamento: come spenderlo

Reddito di Cittadinanza pagamento gennaio – Come spendere i soldi del Reddito di Cittadinanza? I soldi del sussidio vanno spesi con transazioni tracciabili, tuttavia sono permessi prelievi di contante fino a 100 euro. Il limite di prelievo contante varia in base al numero di membri nel nucleo familiare, 100 euro è il limite per un singolo individuo.

E’ permesso usare i soldi del Reddito di Cittadinanza per pagare il mutuo o l’affitto tramite bonifico mensile Sepa/Postagiro in Ufficio Postale. E’ l’unico tipo di bonifico che è possibile fare.

La carta Reddito di Cittadinanza consente l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi con alcune eccezioni di cui ora vi parliamo.

Reddito di Cittadinanza pagamento: i divieti di utilizzo

Reddito di Cittadinanza pagamento gennaio – E’ vietato l’utilizzo dei soldi del sussidio per:

Acquistare, noleggiare, prendere in leasing navi e imbarcazioni da diporto e servizi portuali.

Acquistare armi, materiale pornografico e beni/servizi per adulti.

Pagare servizi assicurativi.

Acquistare articoli di gioielleria, pellicceria.

Partecipare a giochi con vincite in denaro.

Acquistare presso gallerie d’arte e affini.

Acquistare in club privati.

Comprare prodotti concessi in un negozio che prevalentemente o significativamente vende beni/servizi non acquistabili con la carta.

Acquistare online o mediante servizi di direct-marketing.

Usare la carta Reddito di Cittadinanza all’estero.