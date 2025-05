Referendum 8 e 9 giugno: nominati gli scrutatori. Ecco l’elenco completo

Tempo di lettura: ~2 min

Pubblicati gli elenchi degli scrutatori per i referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno

Catanzaro – In vista dei referendum abrogativi previsti per sabato 8 e domenica 9 giugno 2025, la Commissione elettorale comunale ha ufficialmente nominato 297 scrutatori effettivi e 50 supplenti che saranno impegnati nelle operazioni di voto presso i seggi cittadini.

Presieduta dalla vicesindaca con delega ai Servizi demografici, Giusy Iemma, e composta dai consiglieri Antonio Barberio, Igea Caviano, Alessandra Lobello, con il supporto tecnico del funzionario Franco Catanzaro in qualità di segretario, la Commissione ha completato il lavoro di selezione nel rispetto delle tempistiche previste.

Obbligo di legge e modalità di rinuncia

Il Comune di Catanzaro, attraverso una nota ufficiale di Palazzo De Nobili, ricorda ai cittadini nominati che la partecipazione in qualità di scrutatore è un obbligo di legge. L’assenza ingiustificata comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. In caso di gravi impedimenti personali, è possibile presentare una rinuncia motivata esclusivamente in forma scritta, da inviare all’Ufficio Elettorale entro 48 ore dalla notifica della nomina.

Dove consultare gli elenchi

Gli elenchi completi degli scrutatori effettivi e supplenti sono disponibili per la consultazione pubblica presso l’Ufficio Elettorale del Comune. La pubblicazione consente a tutti gli interessati di verificare la propria nomina e adempiere agli obblighi previsti.

Clicca QUI PER ELENCO UFFICIALE EFFETTIVI ABC

Clicca QUI PER ELENCO UFFICIALE SUPPLENTI