Santelli. Nomina del Capitano Ultimo. Ecco le reazioni politiche e imprenditoriali

ROMA, 18 FEB - Complimenti a Jole Santelli che oggi ha nominato Sergio De Caprio assessore all'Ambiente della regione Calabria. Una garanzia, Capitano Ultimo, un servitore dello Stato integerrimo, che siamo certi riuscira' a svolgere al meglio il suo compito per il bene di una terra che da anni attende il necessario rilancio. Un bel punto messo a segno, il primo di una lunga serie che permettera' ai calabresi di guardare con ottimismo al futuro". Lo afferma in una nota Maurizio D'Ettore, deputato di Forza Italia.

*** Bravissima Iole Santelli: la nomina del Capitano Ultimo ad assessore all'Ambiente e' un segnale politico che va ben oltre la Calabria, perche' valorizza un grande servitore delle istituzioni che con la sua esperienza dara' un contributo importante alla rinascita della regione. Idee chiare e competenza: la giunta di centrodestra non poteva partire meglio".

Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

*** "I miei migliori auguri al nuovo assessore all'Ambiente della Regione Calabria: Sergio De Caprio. Un onore poter avere un simbolo della lotta al crimine organizzato a collaborare nella giunta di centrodestra. Buon lavoro Capitano Ultimo". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

*** "Il colonnello Sergio De Caprio e' il nuovo assessore all'Ambiente della Regione Calabria, nominato oggi dalla neo governatrice Jole Santelli. Un bel segnale, fondamentale per una terra che ha bisogno di una vera svolta verso la legalita' e del massimo impegno da parte di tutti per tornare a crescere. La Calabria aspetta da troppi anni una rinascita, con Jole sono certa che sara' possibile". Cosi' in una nota, Laura Ravetto, deputata di Forza Italia

*** "Questa e' la Buona Politica, questo e' il Buon Governo che solo Forza Italia puo' garantire! Brava Jole!". Cosi' su Facebook Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, postando la foto del presidente della Regione Calabria Jole Santelli e del suo neo assessore all'Ambiente Sergio De Caprio, meglio conosciuto come Capitano Ultimo.