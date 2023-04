Renzi di Iv chiama all'unità e al lavoro con un appello finale: 'Basta polemiche, torniamo a sognare

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha commentato su Twitter le recenti polemiche all'interno del Terzo Polo, affermando di essere dispiaciuto per la mancanza di motivazioni politiche dietro la rottura. Ha inoltre menzionato un documento presentato da Azione, a cui Italia Viva è favorevole con alcune modifiche accettabili, e ha dichiarato che se il leader di Azione, Carlo Calenda, accetta il documento, Italia Viva lo firmerà. Renzi ha difeso anche l'evento politico della Leopolda, definendolo un momento di confronto politico tra diverse generazioni e storie, e ha sottolineato che non ha senso smettere di farla in un momento in cui la politica ha bisogno di essere difesa dai populismi e dai sovranismi. Ha concluso con un appello a smettere le polemiche e a tornare a lavorare insieme per rispondere alle aspettative di coloro che vogliono tornare a sognare e non volare basso.

nella loro visione politica. Renzi ha ribadito che Italia Viva è pronta a lavorare con impegno e responsabilità, consapevole della fiducia che molte persone ripongono nel partito. Ha invitato tutti a mettere da parte le polemiche e a concentrarsi sul lavoro congiunto per affrontare le sfide politiche ed economiche del momento.

Renzi ha anche espresso rispetto per eventuali cambiamenti di opinione da parte di Carlo Calenda o di altri leader politici, sottolineando che è normale che le opinioni possano evolvere. Ha sottolineato che Italia Viva è aperta al dialogo e pronta a lavorare con tutte le forze politiche che condividono obiettivi comuni per il bene del paese.

Infine, Renzi ha evidenziato l'importanza della Leopolda come momento di confronto politico costruttivo e ha ribadito il suo impegno nel continuare a organizzare l'evento con il contributo di volontari, come è stato fatto dal 2010. Ha sottolineato che la politica deve essere difesa e preservata dall'ascesa del populismo e del sovranismo, e che la Leopolda è un momento significativo in questo contesto.

L'appello di Renzi è stato quello di lavorare insieme, mettendo da parte le polemiche e concentrandosi sulle sfide politiche e sociali che il paese affronta, con l'obiettivo di tornare a sognare e a costruire un futuro migliore per l'Italia.