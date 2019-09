Report sui viadotti: Di Maio avanti su revoca concessione, il Pd ha rotto il tabù

ROMA 15 SETTEMBRE - In seguito alla questione dei report sui viadotti, Spea Engineering ha disposto la sospensione immediata dall'incarico di quattro dipendenti. Il CdA di Spea "si è reso disponibile a rimettere il proprio mandato" mentre una nuova riunione è convocata per martedì. Autostrade per l'Italia ha sospeso i due dipendenti "coinvolti nel procedimento di falso sui viadotti Pecetti e Paolillo". Un Cda di Autostrade è stato convocato lunedì. Benetton fa sapere che verranno prese le iniziative necessarie "a salvaguardia della credibilità". Di Maio ha ribadito "la volontà di revocare le concessioni ai Benetton".