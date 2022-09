Restanza – Frollein Smilla (Germania), si esibiranno al Castello Normanno di Bovalino superiore

BOVALINO (RC), 20 FEBBRAIO - Restanza – Frollein Smilla (Germania), opening act: Fabio Macagnino & Francesco Loccisano Si esibiranno al Castello Normanno di Bovalino Superiore (RC), il 26 Febbraio 2020, alle ore 21.30

I FROLLEIN SMILLA arrivano dalla Germania e sono otto elementi pronti a far saltare qualsiasi schema.



Una band sinonimo di diversità che si inserisce a gamba tesa nel saliscendi di generi e performance che Restanza accoglie.

Danze selvaggia e gioia di vivere con il coraggio di essere tristi. Nato dall'amicizia, guidato dalla passione e dall'amore per la musica, cresciuto dalla follia delle possibilità, innamorato della bellezza delle piccole cose la combo berlinese è difficile da racchiudere in un genere: chitarra funky, fisarmonica romantica, batteria che oscilla e potenti ottoni, voce soul fumosa e ballate in quattro parti, piano jazz e cori di pirati sporchi.

Un’iniezione di linfa vitale che trascina e allegramente sorprende. Il tutto abbinato alla grandiosa apertura: Fabio Macagnino e Francesco Loccisano.

Due artisti meravigliosi di questa nostra Calabria che fanno dell’amore per la musica la loro ragione di vita e il cui patrimonio musicale viaggia passeggero con l’intento di diversità cosmopolite che Restanza prova a diffondere.