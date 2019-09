Rho: Pirata della strada investe un anziano di 80 anni e scappa, arrestato

MILANO 14 SETTEMBRE - Un uomo di 46 anni ha travolto con la sua auto un anziano ciclista dandosi poi alla fuga. L’incidente è avvenuto in via Monti a Rho alle 9:20 circa. Secondo le ricostruzioni della polizia locale l’automobilista avrebbe svoltato a sinistra da via Ospiate travolgendo l’ 80enne che stava transitando a bordo della sua bicicletta in quel tratto di strada. L’impatto è stato violentissimo e fin da subito le condizioni del pensionato sono apparse gravissime, braccia e gambe fratturate ed un importante trauma cranico. Dalla centrale operativa del 118 oltre all’ambulanza è sopraggiunta un’automedica in codice rosso. L’uomo è stato intubato e trasportato d’urgenza al Niguarda.

Gli agenti della polizia locale di Rho, grazie anche alle testimonianze dei passanti, sono riusciti a rintracciare il 46enne che si era recato a casa della figlia per festeggiare il compleanno di quest’ultima. Accusato di omissione di soccorso e lesioni gravi, è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore.

Fonte immagine: bolognatoday



Gianpaolo Isoldi