Riaperta al traffico la SS18 in Calabria

Riaperta al traffico la statale 18 in Calabria. Mezzi dell'Anas hanno pulito la sede stradale da fango e detriti

CETRARO, 16 MAG - E' stata riaperta, a Cetraro, la statale 18 che era stata chiusa per una colata di fango e detriti che aveva invaso la sede stradale e la galleria "La testa".



L'Anas è intervenuta con proprie squadre e con l'ausilio di ulteriori mezzi per rimuovere le colate di fango e detriti provenienti dall'area urbana e per ripristinare in sicurezza il tratto di statale e della galleria.

Dopo alcune ore di lavoro la sede stradale è stata liberata e la circolazione è ripresa regolarmente in entrambe le direzioni.