Ricoverato per una tachicardia il vescovo di Lamezia Terme. Mons. Schillaci

LAMEZIA TERME (CZ), 18 MAG - Il vescovo di Lamezia Terme, Mons. Giuseppe Schillaci, è ricoverato da ieri sera, in osservazione, nel reparto di cardiologia dell'ospedale cittadino. A dare la notizia è il giornale diocesano "Lamezia nuova".



Mons. Schillaci, infatti, avendo manifestato i sintomi di una sospetta tachicardia si è recato al pronto soccorso del nosocomio lametino per effettuare tutti i controlli del caso al termine dei quali i sanitari, per una maggiore sicurezza, hanno deciso di tenerlo sotto osservazione.



Le condizioni di salute del presule, secondo quanto si è potuto apprendere, sono ritenute più che buone e lo stesso vescovo in queste ore sta ricevendo la vicinanza e da parte di tante persone, laici e religiosi, "che - si fa sapere - egli ringrazia anche per le innumerevoli preghiere".