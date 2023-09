Rimpatriata a Catanzaro: 45 anni dopo la scuola 'Maria Immacolata. Di nuovo insieme dopo 45 anni Adesso vi sblocco un ricordo, così come la canzone di Emma...



Rimpatriata degli alunni di suor Antonina classe 1968 scuola elementare parificata "Maria Immacolata" del quartiere marinaro di Catanzaro quando la conduzione era affidata alle Suore.



Gli alunni del 1974 /1979 si sono riuniti dopo 45 anni per una cena presso il ristorante Capasso in Catanzaro, emozione grande per chi si è rivisto dopo tanti anni.



Quanti ricordi insieme... Da Suor Inselmina a Suor Rosolia, a Suor Antonina, dalla Tarantella del Comunale, alla canzone di fine d'anno e dopo 45 anni ci si rincontra ognuno con le proprie vite, i propri sogni a volte realizzati e a volte no, i propri "casini" e le esperienze vissute.



Ad organizzare l'evento Valerio Agresta (oggi vigile del fuoco) che con tanta commozione ha riferito: "Grazie a tutti, in questi anni vi ho cercato per questo memorabile ricordo...

Grazie della bellissima serata. È stato bello rivedervi tutti... A presto".