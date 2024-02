Rinvio intera Tournee' italiana dell'evento Gran Galà Rudolf Nureyev

In merito all'evento previsto per il 7 gennaio al Teatro Politeama di Catanzaro, la Fondazione Armonie d'Arte riceve la seguente nota dall'agente dello spettacolo, nonchè storico assistente e curatore di Rudolv Nureyev, dott. Luigi Pignotti: << A causa di subentrata e irrisolvibile indisponibilità di alcuni artisti principali, per l'aggravarsi di difficoltà sui territori di provenienza e la consequenziale impossibilità del Consolato italiano a concludere le procedure in tempo, l'intera tournée del Gran Gala Nureyev é stata rinviata a maggio >>.

Pertanto, pur non essendo ciò in nessun caso riconducibile nè alla Fondazione Armonie d'Arte nè alla Fondazione Politeama, ci rammarichiamo, sottolineando che non solo la data di Catanzaro ma l'intera tournée è stata rinviata e che, per la serietà e lunga esperienza di Luigi Pignotti, certamente il problema subentrato è stato molto critico e non superabile.

Da parte nostra confidiamo che il contesto internazionale e maggior tempo potranno rendere possibile in primavera in Italia questo grande Evento, che vedeva insieme sul palco etoile del teatro Bolshoi di Mosca e del teatro dell'opera di Kiev, oltre ad altri primi ballerini di prestigiosi teatri europei e non solo, per celebrare l'indimenticabile Nureyev. Questo evento ha un significato evidentemente particolare, e quindi tutti si prova ad insistere per generare, nonostante tutto, momenti di inclusione e condivisione oltre i conflitti, oltre le differenze, nel nome dell'Arte e della creatività giusta e bella.

In ogni caso presso il botteghino del Teatro saranno rimborsati tutti i biglietti già acquistati.