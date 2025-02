Ripescaggio e Riammissione in Serie B 2024-2025: le differenze e il regolamento ufficiale. I dettagli

Il regolamento per la riammissione e il ripescaggio nel Campionato di Serie B per la stagione 2024-2025 non è stato ancora ufficialmente pubblicato dalla FIGC. Tuttavia, basandoci sui criteri adottati nelle stagioni precedenti, possiamo delineare le procedure generalmente seguite.

Riammissione: Questo processo riguarda le squadre retrocesse dalla Serie B nella stagione precedente. In caso di posti vacanti nel campionato successivo, le squadre retrocesse vengono considerate per la riammissione seguendo una graduatoria basata sulla posizione finale in classifica. Ad esempio, per la stagione 2023-2024, la graduatoria era la seguente:

Squadra classificata al 17° posto in Serie B Squadra classificata al 18° posto Squadra classificata al 19° posto Squadra classificata al 20° posto

Le società interessate devono ottenere la Licenza Nazionale relativa al Campionato di Serie B e soddisfare tutti i criteri infrastrutturali e finanziari richiesti.

Ripescaggio: Se, dopo le riammissioni, persistono posti vacanti, si procede al ripescaggio. Questo coinvolge squadre che non hanno ottenuto la promozione diretta o che sono retrocesse da categorie inferiori. Le squadre interessate devono presentare una domanda formale, spesso accompagnata da un contributo economico a fondo perduto. Viene quindi stilata una graduatoria basata su criteri stabiliti dalla FIGC, che possono includere meriti sportivi, storicità del club e situazione finanziaria.

È importante notare che le procedure specifiche e i criteri dettagliati possono variare di anno in anno. Pertanto, si consiglia di consultare i comunicati ufficiali della FIGC per ottenere informazioni aggiornate e dettagliate riguardanti la stagione 2024-2025.