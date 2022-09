Riproposta l’iniziativa della raccolta dei tappi di sughero per rigenerarli in nuovi utensili

«Salviamo i tappi di sughero delle bottiglie di vino e di spumante che si stappano durante le festività natalizie». L’esortazione a promuovere questa fruttuosa iniziativa parte dall’associazione “ L’Albero della vite” e dall’associazione nazionale “ Città del vino”. « È importante - afferma Saveria Sesto, presidente de “ L’albero della vite”- non disperdere questa materia prima considerando il tappo non più immondizia ma pregevole risorsa che possiamo salvare dalla discarica e riutilizzarla per rigenerare nuovi utensili e materiali per la casa, per l’arredamento e la bioedilizia».

Il periodo ottimale per non sprecare i tappi è quello delle festività natalizie durante le quali i cittadini potranno conservare il prezioso materiale portandolo nell’ecobox di quanti a Lamezia Terme hanno aderito alla reaccolta e precisamennte il Liceo Scientifico “ Galileo Galilei”, la Libreria Tavella, la Scuola Maggiore Perri, l’Enoteca Vini sfusi, la Vineria 0.75, il Poliambulatorio Lametino, il Rosalbin’s bar, l’Itas Chimirri di Catanzaro.

Oltre a questi partecipanti alla raccolta ci sono altri importanti partner della ristorazione che mettono da parte una grande quantità di tappi come il Consorzio Assapori Calabria, presieduto da Concetta Greco, il ristorante D’Agostino di Pizzo, L’Aragosta, La Kerkira di Bagnara, il Bar Yoghurteria di Vibo Valentia Marina, lo Slow Food Soverato e la Cantina dell’orologio di Polistena.

I tappi raccolti vengono spediti per il riciclo in Veneto ad Amorim Cork Italia, leader nella produzione dei tappi di sughero e promotore del progetto Etico.

« Quest’anno – dichiara Saveria Sesto – il frutto di questa raccolta, tutta affidata al volontariato, ci ha consentito di effettuare la manutenzione del gazebo, delle fioriere e delle panchine in legno del giardino dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove sostano ammalati oncologici e parenti in attesa».

Lina Latelli Nucifero

Foto: Studentessa con i tappi