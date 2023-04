Ritorna la truffa del falso volantino: allerta della polizia

La polizia allerta la popolazione per ciò che riguarda la “truffa del falso volantino”

Già vista questa truffa, ovvero quella della circolare intestata "ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" attraverso cui si invitano i "non residenti" a lasciare le abitazioni per dei controlli di polizia. I cartelli sono comparsi nei portoni di diversi condomini in molte città.

La diffusione di questi fogli è altissima e anche la polizia ha reso nota attraverso il proprio profilo Twitter un'allerta, invitando i cittadini a parlare qualora avessero visto eventuali altri volantini e ad informare più persone possibili.

Davì Massimo

( fonte immagine: strill)