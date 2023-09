Ritorna 'Noi Che...': Il Party anni '80 più Cool dell'estate calabrese!" Tutti i dettagli

Ritorna 'Noi Che...': Il Party Anni '80 più Cool dell'Estate Calabrese!" Questa sera ritorna "Noi che..." la festa piu' cool dell'estate calabrese

L'attesa è finita, questa sera (lunedì 14 agosto), ritorna "Noi Che..." il party-evento che celebra i mitici anni ottanta. Dalle ore 23 in poi sulle piste della "Marinella" (oggi "Noa Club)

di Soverato" si "celebrerà" la festa più cool dell’estate calabrese. In Calabria il mare è bellissimo, le spiagge affollate e colorate dagli ombrelloni. Nell’aria si respira la solita atmosfera spensierata e allegra. C’è voglia di divertimento, di stare con gli amici e far tardi la sera, c’è voglia di rivivere gli anni più belli del secolo scorso, quando la discomusic riusciva a trasmettere sensazioni uniche che ti rimanevano dentro. Per chi ha vissuto i mitici anni ottanta, tutto è diverso, tutto viene vissuto con la consapevolezza di essere stati fortunati, perché quel decennio è stato uno spartiacque tra il boom economico degli anni sessanta e la “web generation” degli anni duemila».

Un periodo che, per chi ha avuto la fortuna di viverlo, ha segnato la nascita di tendenze, nuove mode, benessere, rivoluzione sessuale (dopo la breve parentesi del sessantotto), dei primi computer domestici, di film “cult” quali “Flashdance” e della nuova “discomusic” ma anche delle pubblicità indelebili, quelle réclame che ti rimanevano in testa e che ancora oggi gli "ottantottini" ricordano. E quest'anno, la quindicesima edizione del "Noi Che..." avrà come tema "Noi che amavamo le pubblicità". La locandina della festa personalizzata con le tante immagini iconiche e gli spot pubblicitari che per un decennio consigliavano l'amaro al carciofo "Cynar", piuttosto che un Cornetto Algida con un cuore di panna, oppure per le massaie un fustino Dash perchè "più bianco non si può".

Un salto nel passato, che rimane nel cuore e nella testa di chi ha vissuto gli anni ottanta e che "Noi Che..." contribuisce a rendere presente.

Ogni anno è un crescendo di entusiasmo e di partecipazione. Ogni edizione è sempre diversa e unica. Sono tanti gli artisti che si sono succeduti in questi quindici anni, tutti sono riusciti a far divertire ed emozionare il pubblico del “Noi Che…”. E, ne siamo certi, anche questa edizione sarà ricordata per le capacità sonore e l’animazione che farà ballare fino a tarda notte il popolo del "tempo delle mele". La musica dei Djs Francesco, Walter, Mirko, Luke e le voci calde ed ammalianti di Andrea, Denise e Flavia vi riporteranno indietro nel tempo, nei mitici anni ottanta. Volutamente li chiamiamo per nome, perchè lo staff e l'organizzazione del "Noi Che..." sono una grande famiglia, capace di creare un clima gioioso, positivo ed unico. Un'atmosfera di festa che, siamo certi, sarà ancora una volta indimenticabile così come lo sono stati gli anni ottanta. Vi aspettiamo questa sera al "Noa Club" di Soverato

