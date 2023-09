Ritorno inaspettato di anticiclone Bacco: cambio di scena meteorologica nuova ondata di calore. Tutti i dettagli

Ritorno inaspettato di anticiclone Bacco: cambio di scena meteorologica per il weekend di Settembre. Colpo di scena in vista del primo weekend del mese di Settembre! Dopo il transito (non certo indolore) del Ciclone Poppea è atteso un autentico ribaltone meteo che potrebbe esplicitarsi proprio a cavallo del Fine Settimana del 2-3 Settembre. Questo, in soldoni, l'aggiornamento del Centro Europeo, appena arrivato.

Ebbene sì, tornerà l'Anticiclone Africano BACCO che prende il nome del Dio del Vino e della Vendemmia, favorendo un ritorno a condizioni di generale bel tempo e temperature in rialzo ovunque. Una veloce ed improvvisa infiammata che tornerà a 'scaldare' gran parte del nostro Paese.



Cosa accadrà, nel concreto: la discesa di nocciolo di aria fredda ed instabile dal Nord Europa, spingendosi dal Regno Unito verso i Pirenei e la Spagna, richiamerà correnti calde dalle coste settentrionali dell'Africa; questa aria calda, proveniente da Marocco ed Algeria, investirà gran parte del nostro Paese, da nord a sud.

Le regioni maggiormente coinvolte dal ritorno dell'alito africano, saranno tuttavia soprattutto le due Isole Maggiori, il Nord e gran parte del versante tirrenico, mentre sui settori adriatici (specie quelli meridionali), correnti leggermente più fresche provenienti dai Balcani mitigheranno verosimilmente questa nuova ondata di calore.

Che temperature raggiungeremo nel weekend? I Centri di Caldolo prevedono valori fino a 15-17°C a 1500 metri al Nord, 20-21°C alla stessa quota al Centro e in Sardegna e fino a 21-22°C all'estremo Sud.



Ciò significa che al suolo avremo temperature superiori ai 32-34°C su Sicilia e Sardegna e anche su alcune regioni del Nord la soglia dei 30°C potrebbe essere superata, specie in alcune città della Valle Padana.

Il primo weekend di Settembre potrebbe dunque essere piuttosto gradevole, caratterizzato da belle giornate di sole e da temperature pienamente estive, pur senza eccessi.



Durerà questa fase gradevole? La risposta non è semplice. Diversi modelli, infatti, ipotizzano una prima parte del mese di Settembre insidiosa, con fasi di maltempo ad oltranza e vedono dunque una bassa probabilità di un'Estate Settembrina, almeno per quanto riguarda la prima decade nuovo mese. (iLMeteo)



In aggiornamento