Roberto Bozzo presenta il suo primo album solista a Soveria Mannelli

La Pro loco di Soveria Mannelli con il patrocinio del comune, propone un nuovo appuntamento di grande valore artistico e culturale.

Il 29 Marzo dalle ore 18.30 presso Piazza Bonini - Officina della Cultura e della Creatività, Roberto Bozzo , cantautore cosentino già noto per essere componente dei K-byte e dei Sabatum Quartet, presenterà il suo primo album da solista "Gente che sa vivere" .

Il disco rappresenta una prima volta per diversi motivi. È il primo lavoro da solista e il primo che non segue un unico genere musicale, ma offre una grande varietà stilistica, linguistica, strumentale e semantica. Le 13 tracce che compongono l’album, realizzato a Cosenza presso il Tape Lab Studio, utilizzano quattro lingue (vernacolo, italiano, inglese e spagnolo) e si avvalgono di una ricca strumentazione. Roberto Bozzo , grazie alla sua versatilità musicale, nella fase di registrazione ha suonato diversi strumenti, affiancato dalla collaborazione di talentuosi artisti calabresi che hanno impreziosito gli arrangiamenti.

Per quest'opera introspettiva e autoironica dove trova spazio anche la musica della tradizione come il brano "A Cavarella" Suveritana, del quale, per l'occasione, verrà proiettato il videoclip scritto e diretto da Antonio Arena con Roberto Bozzo e Miriam Luna protagonisti, Giovanni Altomare, Michele Berlingere, Cesare Fuoco, Miriam Maione e Domenick Chirillo alla giocoleria, con le coreografie di Marianna Serravalle e Antonella Villella, direttore della fotografia e operatore di macchina Francesco Stumpo e il montaggio di Antonio Arena.

L'evento avrà inizio alle 18.30 con i saluti degli ospiti e la proiezione del videoclip "A Cavarella Suveritana", a seguire una confidenziale chiacchierata con l'autore che infine omaggerà il pubblico col suo spettacolo musicale .

Durante l'evento sarà possibile usufruire dello stand gastronomico di prodotti tipici locali e non solo.

Non mancate!