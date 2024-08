Roccella Summer Festival, “PFM canta De André Anniversary” conto alla rovescia al Teatro al Castello

Sarà un evento unico ed emozionante che celebra l’incontro tra due grandi artisti della musica italiana: la “PFM canta De André Anniversary” farà tappa domani, 10 agosto, al Roccella Summer Festival e ricorderà la proficua collaborazione tra la leggendaria band progressive rock, la Premiata Forneria Marconi appunto, e l’indimenticabile cantautore Fabrizio De André. In occasione di questo anniversario speciale, la PFM si esibirà sul palco del Teatro al Castello a Roccella Jonica (Rc), interpretando i brani più celebri di De Andrè, rivisitandoli in chiave rock e arricchendoli con la loro maestria strumentale e la loro energia contagiosa. Le note incisive della chitarra elettrica, il ritmo travolgente della batteria, le melodie avvolgenti delle tastiere e il suono unico del flauto si fonderanno con la voce potente e struggente dei cantanti per creare un'esperienza musicale intensa e indimenticabile.

Il concerto “PFM canta De Andrè Anniversary” è un viaggio emozionante attraverso i capolavori del grande De Andrè, come “Bocca di Rosa”, “La canzone di Marinella”, “Il pescatore” e molti altri, reinterpretati in modo innovativo, autentico e appassionato, regalando agli spettatori un concerto indimenticabile che celebra la grandezza e l'eternità della musica italiana. Un'esperienza da non perdere per tutti gli amanti della buona musica e della vera arte.

Sul palco una formazione spettacolare, con ospiti d’eccezione Flavio Premoli (fondatore della PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Il progetto Roccella Summer Festival, ideato e organizzato dalla Ticket Service Calabria con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, rientra negli “Eventi di promozione culturale 2024”, finanziato con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

Info e biglietti

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

0961.553185

www.roccellasummerfestival.it

ROCCELLA SUMMER FESTIVAL 2024

Teatro al Castello - Roccella Jonica (Rc)

Biagio Antonacci

12 e 13 luglio

Umberto Tozzi

6 agosto

Emma

8 agosto

Gigi D’Alessio

9 agosto

PFM

10 agosto

Annalisa

12 agosto

Ariete

13 agosto

Pooh

14 agosto

Piero Pelù

20 agosto

Mahmood

23 agosto

Il Volo

27 agosto