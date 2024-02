Roccelletta di Borgia. Controlli della polizia. Arrestato un giovane con droga e una pistola

Roccelletta di Borgia. Controlli della polizia di stato. Arrestato un giovane con droga e una pistola

Nella mattinata di ieri, 16 febbraio 2024, nel corso di un’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia antidroga in territorio di Roccelletta di Borgia (CZ), personale della locale Squadra Mobile ha tratto in arresto, in flagranza dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina, un 35enne di Roccelletta di Borgia.

In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare e personale, veniva trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina, di circa 5 grammi di hashish, di 2 bilancini di precisione, nonché di una pistola cal. 7,65 marca Bernardelli con matricola abrasa completa di 6 cartucce dello stesso calibro.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro.

Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.