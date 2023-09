La Trionfale Stagione di Gianluca Rodino nel campionato italiano velocità montagna 2023: conquista della coppa di classe sulla Peugeot 106

Una stagione magica per il Catanzarese Gianluca Rodino, che lo scorso fine settimana alla Coppa Nissena ha conquistato la coppa di classe nel Campionato Italiano Velocità Montagna 2023. Rodino su Peugeot 106 curata da RG Motorsport, ha conquistato la RS Plus 1400 dopo una straordinaria cavalcata in questo 2023 nelle gare di velocità in salita, sottolineando a suon di vittorie e piazzamenti a podio, la grande concretezza che lo ha sempre contraddistinto.

Per il pilota della Scuderia New Generation Racing una stagione partita da Sarnano con la voglia di lottare per quel qualcosa in più e portata a lieto fine in quel di Caltanissetta, dove Rodino con i terzi posti acquisiti nelle due salite di gara ha agguantato l'obiettivo del campionato.

Dieci manche conquistate e tanti altri podi che hanno rafforzato la leadership del pilota di Catanzaro, che con esperienza e forza ha sempre creduto nella conquista del campionato, anche quando la fortuna non è stata dalla sua parte.

Queste le dichiarazioni post Nissena di Rodino: "È stata una stagione incredibile impreziosita da questa vittoria della coppa di classe. Sono felicissimo di portare questo campionato a casa, perché di certo non è mai facile farlo e di questo ne vado fiero. Ci tengo a ringraziare il mio preparatore RG Motorsport di Raffaele e Giuseppe Quaranta, grazie anche alla scuderia New Generation Racing per il loro sostegno e un grazie va anche ai miei compagni di avventura Filippo Lacanna e Ivan l'arocca."

Una stagione come già detto magica, che hanno visto il sostegno concreto di partner validi come Studio Rubino Partners, RL Engineering, Climamarket.