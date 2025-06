Roland Garros: Sinner batte Rublev 3-0 e vola ai quarti di finale

Tempo di lettura: ~3 min

PARIGI — Jannik Sinner continua a incantare sulla terra rossa del Roland Garros. Il numero uno al mondo ha superato Andrey Rublev in tre set (3-0), accedendo così ai quarti di finale del torneo parigino. Il prossimo avversario sarà il kazako Alexander Bublik, numero 62 del ranking ATP, protagonista a sorpresa dopo aver eliminato Jack Draper.

Un match dominato fin dalle prime battute quello di Sinner contro Rublev, suo rivale di lunga data. "Con Andrey abbiamo giocato molte volte — ha dichiarato Sinner — per questo oggi ho cambiato qualcosa nel mio gioco. Sono contento di aver chiuso in tre set".

Sinner: “Italia merita grandi giocatori”

Dopo la vittoria, Sinner ha parlato in conferenza stampa sottolineando il valore simbolico del successo: "È molto bello far parte di questa storia. L'Italia merita giocatori fortissimi come quelli che ha ora. Non dobbiamo più nasconderci". Nel giorno della Festa della Repubblica, il campione altoatesino ha regalato un'altra gioia agli appassionati italiani.

Parole d’elogio anche per Lorenzo Musetti: "È fortissimo. È il numero sette al mondo, ma può arrivare tra i primi cinque. Sono il suo primo tifoso, il suo tennis è incredibile, forse anche più bello da vedere del mio".

Quando gli viene chiesto di una possibile finale tutta italiana Musetti-Sinner, il campione frena: "Andiamoci piano. In un torneo come questo può succedere di tutto. Intanto siamo felici di avere due italiani ai quarti".

Sinner e Djokovic da record al Roland Garros

Per Sinner, che festeggia 52 settimane consecutive da numero uno ATP, è arrivata anche la 18ª vittoria di fila nei tornei del Grande Slam. Un traguardo che lo consolida come uno dei favoriti al titolo. I quarti di finale lo vedranno opposto ad Alexander Bublik, outsider del torneo.

Novak Djokovic non è da meno: il serbo ha liquidato Cameron Norrie in tre set (6-2, 6-3, 6-2) raggiungendo i quarti, dove affronterà Alexander Zverev. Quest’ultimo ha beneficiato del ritiro di Tallon Griekspoor durante il secondo set. "Mi sono sentito bene — ha detto Djokovic — ma so che posso giocare ancora meglio. 100 vittorie al Roland Garros sono un grande traguardo, ma ora voglio andare avanti".

Italtennis protagonista: Musetti e il doppio Errani-Paolini ai quarti

L’Italtennis continua a brillare a Parigi. Lorenzo Musetti ha battuto Holger Rune in uno dei suoi migliori match: "Conosco bene Frances Tiafoe, il mio prossimo avversario. È pericoloso, ma credo di avere i mezzi per metterlo in difficoltà", ha commentato Musetti, proiettandosi verso il prossimo incontro.

Nel doppio femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini avanzano ai quarti dopo aver superato Haddad Maia e Siegemund (6-4, 6-3), conquistando l’ottava vittoria consecutiva. Ora sfideranno Kudermetova e Mertens, già battute a Roma.

Non sorride invece il doppio maschile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano agli ottavi, sconfitti 6-2, 7-6 dagli australiani Matthew Ebden e John Peers, campioni olimpici in carica.

Roland Garros: Lois Boisson, la rivelazione francese

Il torneo femminile regala sorprese: Lois Boisson, 22 anni, numero 361 WTA e wild card, ha eliminato la testa di serie numero 3 Jessica Pegula (3-6, 6-4, 6-4), accedendo ai quarti alla sua prima partecipazione allo Slam parigino.

Boisson, reduce da un grave infortunio al crociato, ha lavorato sulla resilienza e oggi raccoglie i frutti di quell'impegno, pronta ad affrontare la russa Mirra Andreeva, 18 anni e talento emergente.

