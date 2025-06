Roland Garros, Sinner scrive la storia: battuto Djokovic, è in finale!

Tempo di lettura: ~3 min

Sinner batte Djokovic e vola in finale al Roland Garros: sfida a Alcaraz

Jannik Sinner scrive la storia al Roland Garros. L’altoatesino supera Novak Djokovic in tre set (6-4, 7-5, 7-6) e conquista l’accesso alla sua prima finale parigina, 48 anni dopo Adriano Panatta. In finale affronterà Carlos Alcaraz, pronto a sfidarlo dopo il ritiro di Lorenzo Musetti a causa di un infortunio muscolare.

Sinner elimina Djokovic e trova Alcaraz: spettacolo a Parigi

Il numero uno del mondo si è imposto con classe e pazienza contro un Novak Djokovic mai domo, conquistando il match in tre ore e 17 minuti. Sinner ha dominato i momenti chiave, piazzando i break decisivi e resistendo nel terzo set, dove ha annullato tre set point al serbo prima di chiudere il tie-break con autorità.

«Grazie per essere venuti, grazie per aver supportato me e Novak», ha detto Sinner al termine dell'incontro, visibilmente emozionato. «Sono felice di andare in finale. Durante il match ho cercato di dare il massimo e sono contento di come ho gestito la situazione».

In conferenza stampa, l’azzurro ha sottolineato: «Questa vittoria mi dà fiducia, ma Alcaraz è un avversario completamente diverso. L'approccio non cambia, continueremo ad allenarci come abbiamo fatto finora».

Djokovic: "Forse il mio ultimo match al Roland Garros"

Amaro il commento di Novak Djokovic: «Potrebbe essere il mio ultimo match qui». Il serbo, 24 volte campione Slam, ha lottato fino alla fine ma ha dovuto cedere alla freschezza e determinazione dell’azzurro.

Musetti costretto al ritiro: semifinale interrotta contro Alcaraz

Lorenzo Musetti aveva iniziato alla grande contro Carlos Alcaraz, conquistando il primo set e tenendo testa al numero due del mondo. Tuttavia, un problema muscolare alla gamba sinistra lo ha costretto a ritirarsi ad inizio quarto set (4-6, 7-6, 6-0, 2-0 il parziale).

Il carrarino, visibilmente emozionato, ha lasciato il campo tra gli applausi. In conferenza ha spiegato: «Sono triste e deluso, ma è stata comunque una bella partita. Il fastidio alla gamba è peggiorato e rischiare non aveva senso». Domani verranno effettuati ulteriori accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio.

Alcaraz solidale: "Vincere così non è bello"

Carlos Alcaraz ha speso parole di grande sportività: «Vincere così non è mai bello. Musetti ha avuto una stagione straordinaria sulla terra e gli auguro di tornare presto in campo». Lo spagnolo, già finalista, ha aggiunto: «Domenica darò tutto, finora ho giocato un ottimo tennis. Non importa contro chi giocherò, sarà una grande finale. Sinner è il tennista più in forma del momento».

Con la vittoria su Musetti, Alcaraz si è guadagnato la possibilità di lottare per il suo quarto Slam, mentre Djokovic dovrà rimandare l'assalto al record del 25° titolo Major.

Paolini-Errani in finale nel doppio femminile

Non solo Sinner e Musetti: anche il doppio femminile italiano splende a Parigi. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno dominato la semifinale contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, vincendo con un netto 6-0, 6-1. Le azzurre si giocheranno ora il trofeo, dopo la finale sfumata lo scorso anno.

